濃煙沖天！解放軍075兩棲攻擊艦傳火警 未知傷亡

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中國解放軍海軍首艘「國產」的075型兩棲攻擊艦，網上瘋傳11日在上海滬東造船廠發生火災，現場冒出熊熊黑煙。火勢隨後獲控制，但流出照片顯示機庫與船艉已完全焦黑，疑是起火點。中國官方未證實有關消息，微博和微信所有相關圖文則已刪除。

停泊在上海滬東中華造船廠的075型兩棲攻擊艦，於去年9月25日下水。綜合媒體報導，火災當天上午，從網上流傳照片可以看出，船艉有火光並伴隨大量黑色濃煙竄上高空。有軍事微博博主宣稱，由於船廠方面人員救火迅速，火勢很快受控，沒有帶來嚴重損失。但截至昨晚，消息仍未有相關方面證實，目前也未知火災有否導致人員傷亡。

075型兩棲攻擊艦於去年9月25日在滬東造船廠下水，目前正在場內進行「艤裝」，將各式裝備一一安裝上船。預期這起事件，將使交艦給軍方的時間為之延後。

從外觀看來，075型兩棲突擊艦大於南韓的獨島級與法國的西北風（Mistral）級，估計滿載排水量3萬6000噸。在各國現役的兩棲突擊艦當中，僅次於美軍的胡蜂級與美利堅級。推測最大航速約為23~25節，自衛武力包括短程防空飛彈發射器與多管機砲各兩座。船艉的塢艙可以攜帶各式登陸艇、兩棲戰車，包括中共自製的726型氣墊登陸艇在內。

至於直升機，最多可以搭載28架，包括仿製法國超級黃蜂（Super Frelon）的「直八」運輸直升機、仿製法國海豚（Dolphin）的「直九」輕型反潛直升機，或是購自俄國的Ka-28反潛直升機。也有專家認為，將配屬最新自製「武直十」攻擊直升機，或是外型酷似美製黑鷹的「直廿」直升機。