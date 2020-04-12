聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假第二天…港人搶出門「喘氣」 海灘、街市人擠人
新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。不少市民沒有戴上口罩，更有巿民超過四人結伴出行，違反「限聚令」規定。而在市區的菜市場、超市和商場等，也是人山人海。
香港文匯報報導，在大潭郊野公園，市民三五成群前往遠足，大部分都沒有戴口罩，或把口罩拉至下巴位置，更不時脫下口罩自拍。行山（爬山健行）的張先生則表示，疫情前每周都會去行山，認為郊野公園內的地方較空曠且人流未算擁擠，暫脫下口罩未嘗不可，「都要氣、吸新鮮空氣（總要喘口氣、呼吸一下新鮮空氣）。」
石澳泳灘也是人潮洶湧，不少人摘下口罩享受日光浴，也有年輕人在沙灘上踢起四人足球。也有不少外籍人士在沙灘聚會、打排球，人數超過「限聚令」規定。
而在市區，因為假日不能外出聚餐，不少家庭選擇採買回家煮大餐。在走道狹窄的旺角街市，挑菜買菜的市民摩肩接踵，讓所謂的社交距離成為空談，所幸大部分人都戴著口罩。另外，部分超市也擠滿採購人潮，彷如年節前景象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言