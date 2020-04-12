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連假第二天…港人搶出門「喘氣」 海灘、街市人擠人

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電
新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。 法新社
新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。 法新社

新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。不少市民沒有戴上口罩，更有巿民超過四人結伴出行，違反「限聚令」規定。而在市區的菜市場、超市和商場等，也是人山人海。

香港文匯報報導，在大潭郊野公園，市民三五成群前往遠足，大部分都沒有戴口罩，或把口罩拉至下巴位置，更不時脫下口罩自拍。行山（爬山健行）的張先生則表示，疫情前每周都會去行山，認為郊野公園內的地方較空曠且人流未算擁擠，暫脫下口罩未嘗不可，「都要氣、吸新鮮空氣（總要喘口氣、呼吸一下新鮮空氣）。」

石澳泳灘也是人潮洶湧，不少人摘下口罩享受日光浴，也有年輕人在沙灘上踢起四人足球。也有不少外籍人士在沙灘聚會、打排球，人數超過「限聚令」規定。

而在市區，因為假日不能外出聚餐，不少家庭選擇採買回家煮大餐。在走道狹窄的旺角街市，挑菜買菜的市民摩肩接踵，讓所謂的社交距離成為空談，所幸大部分人都戴著口罩。另外，部分超市也擠滿採購人潮，彷如年節前景象。

新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。 香港中國通訊社
新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。 香港中國通訊社
新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。 法新社
新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。 法新社

口罩 香港 疫情

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