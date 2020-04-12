「武漢日記」方方：極左對我攻擊「跟文革時差不多」

武漢女作家方方在封城期間寫下的日記曾在大陸網路上引起關注，日記的德文版和英文版將在海外出版，並已開始在網路上預售。不過，海外版本引起很大爭議，有指是「抹黑」中國抗疫工作，為「給反華勢力遞子彈」。方方昨日透過一家網路媒體的訪問回應表示，自己的書和國家之間「沒有張力」，只是如實記錄武漢的情況。她又指，現在有一些極左人士對她進行攻擊，「幾乎跟文革時差不多了」。

據星島日報報導，方方於武漢封城後的一月二十五日開始寫日記，至解封前夕共寫了六十篇，日記每日在網路公開。日記內容主要是武漢封城期間民眾的生活，也批評當地某些官員抗疫不力，應要追責。

近日，網上傳出日記將在海外先後推出德文版和英文版，其中德文版據稱將於今年的六月四日發售，封面標注：「來自新冠病毒源頭城市的禁忌日記」。消息立即引起強烈爭議，有網民甚至稱她「賣國」。

大陸網路媒體「學人」昨日刊登一篇對方方的專訪，她表示，覺得在國外出書就是賣國，這種想法很幼稚。日記的英文翻譯和德文翻譯都是對中國非常友好的人。不過，她也承認，現在的銷售商促銷，或許有「言論走偏」的問題，出版方已表示將修正。

方方又表示，日記本來應該在大陸先出版，只不過，因「極左人士的叫罵」，大陸出版社「都不敢出」。她說，有人認為她給外國人起訴中國送彈藥之類，「這樣弱智的說法，居然這麼多人相信」。「如果連我都不能容，人人都會害怕。」

方方說，自己寫日記以來被「一波一波」攻擊，「無非是有人綁架國家利益對我進行要脅而已」。自己跟國家之間沒有張力，她的書只會給國家以幫助，讀者讀了她的書，會明明白白地看到中國抗疫成功的經驗。