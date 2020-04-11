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鍾南山涼茶、火神山烤魚…惡意註冊商標又來了！

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
新冠肺炎疫情爆發以來，大陸又開始出現蹭疫情熱度的商標註冊申請，與疫情有關的關鍵字，幾乎都被利用。 法新社
新冠肺炎疫情爆發以來，大陸又開始出現蹭疫情熱度的商標註冊申請，與疫情有關的關鍵字，幾乎都被利用。 法新社

新冠肺炎疫情爆發以來，大陸又開始出現蹭疫情熱度的商標註冊申請，與疫情有關的關鍵字，幾乎都被利用。

中新網報導，繼鍾南山李文亮之後，李蘭娟商標也遭搶註。天眼查數據顯示，李蘭娟商標於2月12日被營口東璧企業策劃有限公司搶註，註冊分類為10-醫療器械、05-醫藥兩類。

在中國商標網上查詢發現，以李蘭娟為關鍵字的商標共顯示7條搜索結果；以鍾南山為關鍵字，檢索到2月7日以來，共有19個商標申請。這些申請涉及的產品包括化肥、涼茶、白酒、啤酒、日化用品等。其中，鍾南山涼茶、鍾南山壯功酒名列其中。

此外，火神山、雷神山、零號病人、李文亮、方艙等關鍵字，也遭搶註商標。

例如，有環保科技公司提出火神山、雷神山兩個商標註冊申請，準備使用在其新研發的節能爐具產品上。有科技公司申請注冊商標零號病人。其中大部分是以公司作為申請人。

北京市京師律師事務所商標法律事務部主任熊超指出，惡意搶註商標已形成灰色產業鏈，並且由來已久。例如由企業提出申請，透過智慧財產權代理公司遞交資料，針對熱點字詞或圖形進行搶註，之後在交易中高價賣出。

北京中聞律師事務所律師張曉菊表示，這些商家搶注商標的成本並不高。如果是個人申請註冊的話，基本上就一個申請費，沒有其他什麼成本了。

張曉菊稱，鍾南山、李蘭娟是中國大陸防控SARS和新冠肺炎疫情的領軍人物，其個人對社會的貢獻大家都耳聞能詳，從社會大眾的角度來看，將其姓名註冊為商標，不但侵犯其姓名權，而且還違反《商標法》第十條(八)款中有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的規定。

面對輿論壓力，搶註李蘭娟商標的公司負責人表示，自己是腦子一熱申請該商標，提交申請一小時後就申請撤銷，該負責人還表示，自己準備註銷這家公司。

申請註冊李文亮、文亮商標的長沙市福茶堂電子商務公司也發出致歉書，表示深刻認識錯誤行為，申請撤回商標。

在中國商標網，以鍾南山為關鍵字，進行商標搜索的部分結果顯示。圖／中新網
在中國商標網，以鍾南山為關鍵字，進行商標搜索的部分結果顯示。圖／中新網

新冠肺炎 商標 鍾南山 李文亮 涼茶

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