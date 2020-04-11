南京啟動「四新」行動 試行2.5天休息制度

「聽說廣州疫情大爆發，幾十萬『黑鬼』全部中招？」中國廣州從3月以來強化境外移入者的防疫檢查，廣州當局日前公布了有5名非洲裔人士確診感染武漢肺炎，其中4人曾在廣州越秀區活動，可能有社區感染的風險。新聞曝光後，中國社群網路上又開始爆出各種來源不明的消息，以關鍵詞「#廣州黑人暴雷」指稱當地出現爆發性的疫情擴散，謠傳封村封城、將火速加蓋方艙醫院，罪魁禍首又指向了廣州的黑人移工族群。儘管當地政府在7日出面闢謠，至今網路上依然流傳著未經證實的影片和文字，唯恐廣州將因黑人感染而淪陷。在混亂不明的恐慌狀態下，長期以來對黑人的老套歧視，卻又在中國疫情裡找到擴散的溫床。

2020-04-10 16:10