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南京啟動「四新」行動 試行2.5天休息制度

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
南京市戰疫情擴內需穩增長「四新」行動動員部會11日舉行，會上公佈了新基建、新消費、新產業、新都市等四個行動計畫，並試行2.5天休息制度。圖／澎湃新聞
南京市戰疫情擴內需穩增長「四新」行動動員部會11日舉行，會上公佈了新基建、新消費、新產業、新都市等四個行動計畫，並試行2.5天休息制度。圖／澎湃新聞

南京市戰疫情擴內需穩增長「四新」行動動員部會11日舉行，會上公佈了新基建、新消費、新產業、新都市等四個行動計畫，並試行2.5天休息制度。

揚子晚報報導，推進「四新」行動，南京市長張敬華表示，新基建全面加速發力、新消費聚力提質擴容、新產業注重強鏈成群、新都市突出品質生活。

在發展新基建方面，推進總投資人民幣5454億元的346個新基建及關聯產業項目加快建設；其次是培育新消費，打造夜間經濟品牌，試行每周2.5天休息制度等。

第三是壯大新產業，2020年全市新產業總規模超過人民幣4000億元；最後是建設新都市，完成全市300萬平方公尺的棚戶區改造，加快推進南京國際醫院等建設。

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