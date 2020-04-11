聽新聞
test
0:00 / 0:00
南京啟動「四新」行動 試行2.5天休息制度
南京市戰疫情擴內需穩增長「四新」行動動員部會11日舉行，會上公佈了新基建、新消費、新產業、新都市等四個行動計畫，並試行2.5天休息制度。
揚子晚報報導，推進「四新」行動，南京市長張敬華表示，新基建全面加速發力、新消費聚力提質擴容、新產業注重強鏈成群、新都市突出品質生活。
在發展新基建方面，推進總投資人民幣5454億元的346個新基建及關聯產業項目加快建設；其次是培育新消費，打造夜間經濟品牌，試行每周2.5天休息制度等。
第三是壯大新產業，2020年全市新產業總規模超過人民幣4000億元；最後是建設新都市，完成全市300萬平方公尺的棚戶區改造，加快推進南京國際醫院等建設。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言