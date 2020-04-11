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高管涉姦養女遭起底 9年前撰文催生幼女性侵立法

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
涉嫌性侵養女的鮑姓高管。 圖／取自微博
涉嫌性侵養女的鮑姓高管。 圖／取自微博

被指控性侵未成年養女4年的山東煙台傑瑞集團鮑姓高管在被集團免職後，昨天又被西南政法大學解除兼職研究員的聘任。鮑姓高管再被媒體扒出，9年前曾撰文批評中國對幼女性侵害的打擊不足，還呼籲盡速立法，「避免給有特權的人物以可乘之機」。

化名「小可」的18歲女子日前透過視頻，指控在傑瑞集團擔任副總裁兼首席法務官的「養父」鮑姓主管長期對她性侵，第一次發生在她14歲，前後長達4年。鮑姓高管則否認性侵小可，並稱與小可不存在「養父女」關係，「她做個事是別有用心」。警方已立案調查。

事件經由中國媒體報導曝光後，鮑姓高管火速被煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司免職，稍後他也辭去中興通訊獨立非執行董事職務。南方都市報報導，西南政法大學商學院網站4月10日發布聲明，商學院法治企業研究院已解除鮑毓明兼職研究員的聘任。

隨著性侵疑雲愈滾愈大，陸媒近日紛紛「起底」鮑姓高管。澎湃新聞並翻出一篇鮑姓高管於2011年12月1日撰寫的「從「嫖宿幼女」看未成年人保護的差距」文章。文中稱，中國刑法對「姦淫幼女罪」是指「行為人與不滿14周歲的幼女發生性關係」，無論幼女是否自願。但相關司法解釋又規定「行為人確實不知對方是不滿14周歲的幼女，雙方自願發生性關係，未造成嚴重後果，情節顯著輕微的，不認為是犯罪」，他認為這個解釋再加上同時存在量刑較輕的『嫖宿幼女罪』 ，使得對幼女實施性侵害的定罪和量刑產生了很大空間和變數。

值得注意的是，其養女表示，被鮑姓高管性侵時正好14歲。

鮑姓高管在文中說，反觀國外相關立法，只設定「強姦幼女」的概念，除了極個別的情況，只要是和幼女發生性行為，無論嫌犯是否知道其真實年齡，無論是否取得對方同意，無論是否涉及金錢交易，均認定為強姦罪。美國對未成年人的保護程度讓他印象較深。

鮑姓高管最後在文中總結：「在參考了其他國家一些成功做法後，可以認識到我國目前對幼女性侵害的打擊確實存在不足。在此，呼籲有關部門重視這個差距，盡快採取有效可行的立法和司法舉措，切實保護未成年人的合法權益，盡量避免給有特權的人物以可乘之機。」

鮑姓高管在文中提到的「嫖宿幼女罪」，中國已於2015年8月刪除，從此嫖宿幼女視同姦淫幼女從重處罰。

性侵

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