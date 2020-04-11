高管性侵養女兩度立案沒下文 煙台警方組專班調查

警方偵辦山東煙台傑瑞集團鮑姓高管涉嫌性侵養女案，2019年4月曾立案，後因「沒有犯罪事實」撤銷，去年10月重啟偵查至今半年沒有下文，引發質疑。對此，煙台市公安局今日凌晨表示已成立工作專班調查，接受社會各界監督。

綜合報導，受理此案的芝罘區相關部門負責人稱，第一次收到報警後，因調查沒有發現受害人被強姦的犯罪事實，遂於2019年4月26日撤銷案件。2019年10月，芝罘分局以受害人被強姦有犯罪事實發生，需追究刑事責任決定立案偵查。2020年1月公安機關已經從受害者體內提取DNA等相關證據。

小可曾兩次自殺未遂

最新進度是，煙台市公安局11日凌晨發布通報稱，此案已組成工作專班，並商請煙台市人民檢察院派員參加進行全面調查。調查結果將及時公開。瀟湘晨報報導，外傳一位偵辦此案的民警曾對受害女子小可和她的母親說「我不能再管你這件事了，再管我就沒工作了。」警方目前尚無回應，煙台市公安局宣傳工作人員僅稱「已經立案兩次了，一切以通報為主，等待官方消息」。

據報導，小可在被性侵期間，曾兩次自殺未遂，醫院檢查顯示，受害人患有重度抑鬱症、重度創傷後應激（PTSD）、重度焦慮症。

媒體提8大疑點

瀟湘晨報也對此案提出八個疑點，要求警方釐清。例如，小可的母親稱當時會讓女兒認鮑姓高管為養父，是因為「迷信」找養父讓女兒沖災，才通過網友介紹認識了陌生人鮑姓高管。小可母親說，鮑姓高管先是說一直都想有個孩子，過不久又說希望和母女「組成家庭」。鮑姓主管是如何只花了半年的時間，就徹底取得了小可母女的信任？小可被性侵4年，母親全然無知？

報導稱，小可說她第一次被性侵才剛滿14歲。在2015年12月31日，鮑姓高管在黑暗中把她抱住，強行脫掉了她的衣服性侵。她曾在百度查詢「下體疼痛的原因」。在醫生診療對話框裡，一位「醫生奶奶」告訴她，「你被強暴了。」她聽從醫生的指導報警，警方為何沒有立案調查？為什麼民警會說出「我不能再管你這件事了，再管我就沒工作了」這句話，而警方在辦案時又讓鮑姓高管和小可共處一室？