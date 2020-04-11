抗疫有功! 金銀潭醫院院長張定宇 擬任省衛健委副主任

湖北省委組織部報請省委研究同意，提拔重用4名在疫情防控工作中表現優秀、業績突出、群眾公認的幹部，其中現年57歲的金銀潭醫院院長張定宇，擬任湖北省衛生健康委員會副主任。

湖北日報報導，湖北省委組織部表示，武漢市金銀潭醫院院長張定宇，業務能力突出，當首批不明原因肺炎患者轉入金銀潭醫院後，當機立斷組建隔離病區，採集病人支氣管肺泡灌洗液送檢，為實驗室確認病毒贏得了時間。

儘管身患「漸凍症」，妻子也在這段時間感染新冠肺炎，但張定宇仍堅守在抗疫第一線，他曾提到，「我必須跑得更快，才能跑贏時間」。

廣州日報報導，今年以來，因為漸凍症的原因，張定宇的動作已經有些遲緩，但疫情當前，他仍穿上厚厚的防護服，對於普通人來說是一件很費勁的事，但對於張定宇來說每次防護服剛穿上，就已經汗涔涔的，一天下來，裡面的衣服濕得可以擰出水來。

「每個漸凍病人，都是看著自己一點點消逝的，但至少現在，我還要在一線戰鬥著。」說起自己的病，張定宇好像是在說別人一樣稀鬆平常。

武漢市金銀潭醫院是武漢的傳染病專科醫院，是這次新冠肺炎疫情期間最早集中收治患者的醫院，自2019年12月29日首批7名新冠肺炎患者轉入後，啟動防疫機制，曾創下首批結合中西醫治療方式，成功讓8名患者出院的案例，至今仍有危重症病患在院區內的加護病房（ICU）。