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鍾南山：病毒不看人種 大城市完全清零不現實

中央社 / 北京10日電
鍾南山認為，研製新冠肺炎疫苗非常迫切。（中新社）
鍾南山認為，研製新冠肺炎疫苗非常迫切。（中新社）

中國知名抗疫專家鍾南山下午表示，病毒感染不看人種，不應存在任何種族歧視；群體免疫的代價太大，行不通。未來肯定還有外來輸入，大城市要想完全「清零」是不現實的。

據中新網，中國駐韓國大使邢海明下午邀請鍾南山與韓國防疫專家李鐘求進行線上交流，鍾南山在回答2019冠狀病毒疾病相關看法時，作上述表示。

他針對無症狀感染者特性指出，中國重視外來輸入、特別是沒有症狀的新型冠狀病毒感染者，這些無症狀感染者「不是憑空來的」；主要來自兩處：一是確診患者的密切接觸者，二是來自重點疫區。「這些人已經帶有病毒，大多數是有傳染性的」。

對於境外輸入病例問題，鍾南山表示，境外輸入風險肯定存在，但是風險不等於現實；特別是從剛發生疫情、而且疫情發展較快的國家與地區來的人，往往傳染性會比較高。

他指出，這類人群只要採取嚴格監控、追蹤，一旦發現就隔離，同時對所接觸的人進行嚴密觀察；這樣就算傳染幾個人，也不會造成暴發。

他認為，未來肯定陸續還有外來輸入，特別是大城市、要想完全清零是不現實的，除非跟世界完全隔絕，「只要把它控制在較低水準就可以了」。

鍾南山還強調，新型冠狀病毒感染不看人種，它沒有任何種族的差別；如果被感染就要進行治療、進行隔離，完全應該同等對待，「不應該存在任何的種族歧視」。

至於未來全球疫情走勢，他指出，主要取決兩方面：一是疾病本身規律。目前新型冠狀病毒疾病的基因突變，已經變得非常適應在人體內生存，所以它的傳播力度很大；而且死亡率跟流行性感冒相比、高出20倍，此問題確實值得重視。

二是病毒的變異規律，即一般呼吸系統疾病到夏天會降低。目前是採取兩種干預（控制）措施：一是針對疾病，歐洲一些國家的病死率達到10%，對此情況應該考慮盡快研發出疫苗，但這又取決於歐美政府部門所採取的態度。

鍾南山表示，二是歐洲經過教訓後已經比較重視，不管封城還是居家隔離，保持社交距離都是重要的措施；但是美國現在每天仍增加2萬人，對此大家都比較擔心。他強調：「群體免疫是行不通的，付出的代價太大！」

關於何時復學，鍾南山認為要看兩方面，一是看本地區發病減少到很少了；二是看外來輸入控制的情況，假如外來輸入基本控制得也不錯，就應該快復學了。

他指出，「具體時間不好說，我覺得應該不太長了，比如說4月底左右的時間」；不能永遠不開學，這個病是不可能剷除得一乾二淨的，沒有造成大規模的暴發，就行了。

鍾南山 疫情 新型冠狀病毒

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