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「疫」外有喜！香港熊貓交配成功
香港海洋公園近日傳出好消息，兩隻大熊貓盈盈和樂樂終於首次自然交配成功。在過去的13年間，他們一直生活在一起，卻從沒有這方面的心思。由於新冠疫情肆虐全球，許多動物園都暫停營業，香港海洋公園從1月開始閉館，看來盈盈、樂樂似乎在沒有遊客的情況下更能放鬆交配。
紐時中文網報導，大熊貓是一種每年的交配「季節」只有幾天的動物，不管是人工飼養還是在野外環境，大熊貓都很少表現出交配意願。「盈盈和樂樂於2007年到香港，2011年開始嘗試自然交配，可惜始終不成功。」海洋公園動物及保育執行總監麥可博斯(Michael Boos)說： 「這次的成功讓我們所有人都非常雀躍，因為通過自然交配受孕的機會比人工受孕要高。」
報導稱，熊貓的妊娠期在72至324天之間，而要到出生前14至17天，超音波掃描才能發現幼仔。因此盈盈預計最快6月會出現懷孕跡象。
據報導，盈盈和樂樂均為14歲，盈盈在水中玩的時間增多，樂樂在他的棲息地周圍留下氣味標記，並搜尋盈盈的氣味。這是熊貓求偶的典型表現。
繁殖困難使大熊貓成為瀕危物種。雌性大熊貓每年的發情受孕期僅有24到72個小時，如果雄性熊貓不在此期間抓緊的話，就要再等整整一年才有下次機會。
2014年，世界自然基金會估計，野外大熊貓的數量僅有1864隻。
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