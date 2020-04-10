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生態環境部長李幹傑空降山東省委副書記 料任省長

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
生態環境部部長李干杰出任山東省委副書記。(取材自人民網)
生態環境部部長李干杰出任山東省委副書記。(取材自人民網)

新冠肺炎疫情引發高層人事調整！國家生態環境部部長李幹傑9日空降山東擔任省委副書記，料將擔任省長。澎湃新聞報導，新疆維吾爾自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團政委孫金龍出任生態環境部黨組書記，預料將擔任部長。但澎湃新聞後來卻刪掉這一消息。

據財新網報導，李幹傑有望接任山東省省長。此前，山東省原省長龔正轉任上海代市長，是暫時接任去職上海市市長赴任湖北擔任省委書記應勇之職。

據新京報、澎湃新聞、新華社等媒體報導，李幹傑出生1964年，是湖南旺成人，清華大學碩士畢業，從1989年開始工作，深耕環保領域多年，歷任過環境保護部部長、國家核安全局局長等職。

他也曾短暫到地方歷練，包括在湖南岳陽市平江縣掛職任副書記一年，2016年空降河北任副書記，但8個月後就重返環保部並升任部長。

58歲的孫金龍是湖北人，早年曾任中國地質工程公司總經理，1995年到2003年到共青團中央任職，時任團中央書記處第一書記為現總理李克強和現最高法院長周強。孫歷任安徽政法委書記、合肥市委書記、省委副書記，2013年到湖南出任副書記，2016年被調往新疆。

新疆 上海 新冠肺炎

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