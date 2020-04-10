援外抗疫被質疑 趙立堅：從不輸出中國模式、從未要求誰抄中國作業

全球新冠肺炎疫情蔓延，中國對國際援助被指是輸出「中國模式」的說法，中國外交部發言人趙立堅反駁，「我們從不向誰輸出中國模式，也從未要求誰抄中國作業。」

北京日報報導，外交部發言人趙立堅9日主持例行記者會，有記者提問：請問中方目前向哪些國家派出了醫療專家組，選擇這些國家的標準和考慮是什麼？有評論認為，中國希望通過這種方式向外國輸出中國模式的治理方法，中方對此有何回應？

據報導，趙立堅表示，截至目前，中國已向義大利、塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、寮國、委內瑞拉、菲律賓、緬甸十個國家，派出了12批醫療專家組，幫助他們抗擊本國新冠肺炎疫情，中方專家組成員同當地醫護人員交流抗疫經驗，幫助他們提高疫情防控和診療能力，提振共同戰勝疫情的信心，得到有關國家政府和人民的一致好評。

報導說，趙立堅表示，「中方這麼做，是出於投桃報李的情誼，是出於國際人道主義精神，更是為了踐行人類命運共同體理念，我們從來不會在朋友有難時袖手旁觀、避而遠之，更不會在伸出援手時夾雜私利，挑三揀四。守望相助、齊心協力、同舟共濟、共克時艱，就是中方同國際社會一道，堅決打好打贏疫情防控全球阻擊戰的初心和目標，這一目標始終未變。」

他說，面對這場突如其來的全球公共衛生危機，沒有任何國家可以獨善其身，國際社會比任何時候都更需要團結與合作，中方堅決做好本國疫情防控，加強國際抗疫合作，積極參與全球衛生治理，這是責任更是擔當，符合國際社會共同利益和全人類的福祉。

報導指出，趙立堅強調，中國從不向誰輸出中國模式，也從未要求誰抄中國作業，中方願繼續秉持人類命運共同體理念，集各方之力，匯各方之智，同各方分享、交流有益的做法，有效開展聯防聯控，積極支持世界衛生組織等國際組織發揮作用，堅決阻遏疫情全球蔓延，直至迎來國際抗疫的最終勝利。