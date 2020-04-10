港人滯留摩洛哥 將隨中國包機到廣州
27名因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情而滯留非洲摩洛哥的港人自費搭乘中國包機，預定今天下午抵達廣州，之後再搭乘港府專車轉返香港。
綜合港媒報導，他們在廣州不用接受隔離檢疫，返回香港後必須前往位於機場一帶的亞洲博覽館接受病毒檢測，結果呈陰性才可以回家居家隔離14天。
香港保安局局李家超昨天說，港府至今收到1200多名受疫情影響而滯留海外的港人求助，涉及62個國家，當局在提供援助上遇到困難。
他說，以摩洛哥這個個案為例，港府曾就包機事宜聯絡9家航空公司，但都被拒絕，無法安排包機。
他說，目前仍有港人滯留摩洛哥，當局會繼續研究接回他們的可行方法。
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