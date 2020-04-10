深圳灣新航道陷環評泥潭

深圳市交通運輸局近日公佈的一份環評報告，令深圳灣新航道疏浚工程備受爭議，以該工程作為前期準備的「海上看深圳」遊船旅遊擴建項目或面臨擱淺。

最新一期《中國新聞周刊》刊文指出，深圳市交通運輸局3月19日公佈的《深圳灣航道疏浚工程（一期）環境影響報告書徵求意見稿》存在抄襲問題。

文章稱，該報告計劃在深圳灣開闢一條長17公里、寬120米、底標高-3.1米的航道，一期工程將疏浚至深圳人才公園，二期則將航線延伸至福田紅樹林生態公園。作為半封閉感潮海灣的深圳灣是深圳的城市生態名片，有一套完整的紅樹林濕地生態系統。

其中，福田紅樹林自然保護區是全國唯一處在城市腹地、面積最小的國家級森林和野生動物類型的自然保護區，隔海相望的香港米埔—後海灣濕地則是國際重要濕地，每年迎接近10萬隻候鳥。

不少環保組織負責人擔憂，疏浚的航道距離沿岸的濕地不到200米，紅樹林的生境、候鳥的棲息、底棲動物的生存將遭受影響。

深圳市藍色海洋環境保護協會執行秘書長馬海鵬表示，這份近20萬字的環評報告存在一個致命漏洞，即項目地位於最重要的鳥類保護範圍，環評報告卻對此完全忽視、沒有評價，同時也完全忽略了疏浚工程以及日後營運期間對遷徙水鳥的影響。

文章指出，這份環評報告還涉嫌抄襲、造假。馬海鵬團隊表示，報告中多次將「深圳灣項目」寫成「湛江項目」，明顯就是複製粘貼拼凑的環評報告。有公益組織統計，環評報告書共出現35次「湛江」。報告甚至寫道，「深圳灣航道疏浚工程是落實湛江市國民經濟和社會發展十三五規劃的體現。」

廣東省生態環境廳環評處負責人表示，將堅決打擊環評文件弄虛作假等行為。對深圳灣事件，已與深圳市生態環境局成立省市聯合調查組，調查環評技術單位涉嫌造假等問題，將依法依規對有關責任單位和責任人進行處罰。