昆明至寮國鐵路開始鋪軌

武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情尚未平息，各國確診率持續攀升，許多藝人的演唱會也跟著取消。但不少藝人依舊在自己的社群平台發表創作，推出抗疫歌曲，平撫民心。天王、天后陳奕迅和蔡依林就推出新曲《Fight as One》，神仙級組合讓粉絲相當驚喜。不過點開MV後的畫面，卻讓粉絲由喜轉怒，因為這首歌被認為是中國「大外宣」的工具，掀起爭議！

2020-04-09 15:22