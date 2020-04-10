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昆明至寮國鐵路開始鋪軌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中老鐵路玉溪至磨憨段鋪軌已全面啟動，預計2021年4月軌道與老撾段聯通，為2021年底中老鐵路全線開通運營奠定基礎。 中新社
中老鐵路玉溪至磨憨段鋪軌已全面啟動，預計2021年4月軌道與老撾段聯通，為2021年底中老鐵路全線開通運營奠定基礎。 中新社

中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部表示，中老昆萬鐵路玉溪至磨憨段鋪軌工程全面啟動，預計明年4月軌道與老撾（寮國）段聯通。

新華社報導，「受疫情影響，鋪軌工期壓縮，按期完成鋪軌時間緊、任務重。」中鐵一局玉磨鐵路鋪架項目部負責人劉樹公介紹，為按期完成鋪軌任務，前期採用架橋機進行T梁架設，後期採用國內先進的CPG500型鋪軌機進行500米長鋼軌鋪設，邊鋪邊架，雙班輪流作業，高效推進鋪軌施工。

滇南鐵路建設指揮部指揮長劉一喬介紹，目前，玉溪至磨憨段累計完成投資384.5億元，完成設計數量的76%，特大橋和隧道建設完成八成以上，下月起站後工程將全面展開。

中老昆萬鐵路大陸國內玉溪至磨憨段全長約508公里，設計時速160公里，預計2021年底與老撾段磨丁至萬象（永珍）鐵路同步開通。通車後，昆明市到西雙版納州景洪市僅需3小時左右，至老撾首都萬象有望實現夕發朝至。

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