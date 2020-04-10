福廈高鐵獲得突破性進展

福（州）廈（門）高鐵新雲居山隧道群首條隧道順利貫通，標誌著福廈高鐵全線施工難度最大的控制性工程取得重大進展。

東南沿海鐵路福建有限責任公司工作人員表示，新雲居山隧道群由五條隧道組成，合計長度4400餘米，是福廈高鐵全線施工難度最大的重點控制性工程。此次貫通的福廈高鐵新雲居山2號隧道由中鐵大橋局承建，是新雲居山隧道群工程的突破性關口，貫通後將成為隧道群後續隧道施工的重要運輸通道，為安全施工提供物資保障。

福廈高鐵新雲居山2號隧道，採用進出雙向同時施工的方法進行，隧道設計全長約580米，最大埋深約93.26米。該隧道進出口段覆蓋層薄，地質情況複雜；位於福平鐵路清涼山隧道等三條在建和既有隧道中間，淨距離最小處僅為8.5米，距離既有杭深線最小處僅為110米，施工作業條件複雜，給工程施工帶來了較大難度。 福廈高鐵全長277.42公里，橋隧比85.57%，設計時速350公里，於2017年9月動工，計劃2022年9月建成通車。屆時，福州至廈門將縮短至1小時以內。

福州與廈門是福建經濟發展的雙引擎。海峽（福建）交通工程設計有限公司專家認為，福州至廈門縮短至1小時，將推動形成東南沿海區域間的快捷通道，進一步方便「21世紀海上絲綢之路」核心區與長江經濟帶、京津冀城市群間的互聯互通。