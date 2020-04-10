陸抓機票黃牛 加強票價透明化

中國民航局綜合司司長劉魯頌9日在民航局召開的新聞發布會上表示，由於國外疫情快速蔓延，國際航空大幅調減，回大陸航班的機票因供求關係出現一定幅度的上漲，這是正常的。但是，有個別不法銷售代理和黃牛利用技術手段，採取虛占座位再加高價格倒賣的行為，嚴重擾亂中國的國際航空運輸市場秩序，嚴重侵害旅客的合法權益，必須大力整治。

中新社報導，民航局已經下發通知提出嚴格要求，一是要求航空公司履行主體責任，進一步擴大直銷渠道，嚴格執行國際運價政策，落實明碼標價的規定，及時、準確、全面的公布國際運價水平可適用條件，同時也要求航空公司加強對銷售代理人的管理，督促OTA平台（線上旅行社）、銷售代理企業嚴格執行相關的管理政策，對違規操作的OTA平台、銷售代理企業要從嚴處理。

二是各OTA平台要督促平台上的銷售代理企業嚴格執行相關政策，OTA平台對平台上的銷售代理企業出現違規操作的行為，要從嚴處理。

三是要求加強對訂座系統的管理，如果出現異常訂座的帳號和訂座的指令，要及時的干預和處理。

四是要求中國航空運輸協會強化行業自律，對違規操作的銷售代理企業要從嚴處理。

五是對民航行政系統、行政各個部門提出要求，加強對國際運價的監督檢查，對違法違規行為，要進行嚴肅處理。 劉魯頌強調，近期，國內的航空公司嚴格執行民航局通知的精神，加強了對銷售代理企業的管理，加強了對銷售渠道的管理，擴大了直銷的比例，通過縮短訂票時間和出票時間，避免虛占座位、高價倒賣的行為。

民航局建議，廣大旅客盡可能通過正規的渠道購買機票，避免上當受騙。如果出現了高價購買機票的行為，建議這些旅客妥善保管好票據，向國家市場管理部門進行投訴。