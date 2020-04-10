聽新聞
test
0:00 / 0:00
武漢天河機場復航 首日11714人次
中國民航局9日舉行新聞發布會表示，4月8日，武漢解封天河機場復航首日運行平穩，共保障航班221班，放行正常率達99.01%，共保障11714人次旅客的安全出行。
航空公司航班量前三分別為中國南方航空、東方航空、廈門航空，占比52.9%。從武漢機場出發航班量前三位的城市分別為成都、海口、深圳，占比20.6%。到達武漢機場航班量前三位的城市分別為廣州、成都、海口，占比22.8%。
首班出港航班為東航MU2527武漢至三亞航班，首班進港航班為廈航MF8095杭州至武漢航班。
民航局運行監控中心副主任孫韶華在會上表示，武漢機場按照「有序恢復、防放結合」的策略，做到疫情防控和安全運行兩個重點，制訂了周密的復航工作方案，有針對性優化完善疫情防控措施，先後組織了多輪次的安全檢查，從人員在崗、資質能力、設施設備、場地適航、消防安全、疫情防控等多方面對標排查整治。
對機場公共區域實施徹底消殺，組織開展了旅客疫情防控、防止境外疫情輸入等預案演練。確保人員在崗在位，設施設備工作正常，場地環境適航，治安和防疫管理措施到位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言