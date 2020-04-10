陸2022年建制「村村通快遞」

到2022年底，中國符合條件的建制村將基本實現「村村通快遞」。此前中國國家郵政局發布了《快遞進村三年行動方案（2020-2022年）》。國家郵政局市場監管司副司長邊作棟9日在二季度例行發布會上解讀該行動方案稱，「快遞進村」是指快遞服務通達建制村，既包括快遞企業直接設立站點的模式，也包括與其他商業組織合作提供快遞服務等多種模式。

《行動方案》明確，到2022年底，中國縣、鄉、村快遞物流體系逐步建立，城鄉之間流通渠道基本暢通，農村綜合物流服務供給力度明顯加大，符合條件的建制村基本實現「村村通快遞」。

邊作棟表示，快遞進村的關鍵前提是快遞下鄉。2014年中國啟動快遞下鄉工程。目前，中國幾乎所有的縣級以上城市都有快遞網點，96.6%的鄉鎮已經建有快遞網點，有26個省（區、市）實現了鄉鎮快遞網點全覆蓋。縣、鄉兩級服務網絡的建立，使快遞進村具備了現實基礎。

在發布會上，中國快遞協會聯合郵政EMS、順豐速運、中通快遞、菜鳥網絡、阿里巴巴、京東集團等13家快遞物流和電商企業發出倡議，通過郵快合作、快快合作、駐村設點、交快合作、快商合作、多方融入等方式逐步創新和完善農村網絡發展模式。