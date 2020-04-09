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中央應對新冠小組今開會議 部署加強邊境地區疫情防控

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強。圖／取自中國政府網
大陸國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強。圖／取自中國政府網

大陸國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議，會議要求，要部署加強邊境地區疫情防控力量，要擴大內部重點地區檢測範圍，並且要在做好常態化防控同時，全面推進復工復產。

據新華社報導，會議指出，要有針對性動態加強境外疫情輸入防範，進一步完善防範境內疫情反彈的措施，鞏固疫情防控階段性成效，全面推進復工復産，加快推進生産生活秩序全面恢復。

會議要求，要加強點、線、面管控，實施嚴格的入境人員閉環管理，構建「從國門到家門」的多層次全方位防控鏈條，減少不必要的人員跨境流動，同時保障正常貨物運輸。調集力量支持和加強邊境地區、口岸城市醫療物資儲備和檢測實驗室等建設，提高醫療檢測和收治能力。

會議要求，要加強國際合作，繼續為有關國家疫情防控提供力所能及的幫助，為他們採購防疫物資提供便利，加強出口産品質量監管，對無法提供由藥監部門發放的産品注冊證書或相關證明的産品不得出口。

會議說，目前大陸疫情仍存在反彈風險，近期個別地方又出現聚集性疫情，要查找和補齊防控缺失。在重點地區擴大核酸檢測和血清抗體檢測範圍，提高檢測率，做好流行病學調查，及時發現感染者，掌握無症狀感染者狀況。要嚴格落實「四早」措施，及時公開透明、實事求是發布信息。

會議表示，武漢市解除離漢通道管控後，要在全力加強重症患者救治的同時，繼續做好群防群控、社區防控，繼續減少不必要的人員聚集。各地要發揮好發熱門診監測和傳染病網絡直報「兩張網」作用，一旦發現疫情立即按規定處置。要改進提高檢測技術，加快研發抗病毒藥物和疫苗。

疫情 新冠肺炎 患者

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