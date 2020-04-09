「老環保」李幹傑赴地方就任 任山東省委副書記

今日山東省常委會召開擴大會議，會議傳達中共中央對山東領導班子調整決定，大陸生態環境部部長李幹傑出任山東省委副書記。李乾傑被稱作為「老環保」，深耕環保領域20多年，這次赴任地方，也是連續第二任環境部一把手赴地方就職。

上一次環境部一把手赴地方任時是2017年5月，由當時環保部部長陳吉寧赴北京任職，任北京市代市長、市委副書記。另外，據大陸生態環境部官網所示，新疆維吾爾自治區黨委副書記孫金龍調任大陸生態環境部黨組書記。

據財新網報導，李幹傑有望接任山東省省長。此前，山東省原省長龔正轉任上海代市長，是暫時接任去職上海市市長赴任湖北擔任省委書記應勇之職。

據陸媒新京報、澎湃新聞、新華社等媒體報導，李幹傑出生1964年，是湖南旺成人，清華大學碩士畢業，從1989年開始工作，深耕環保領域多年，歷任過環境保護部部長、國家核安全局局長等職。

他也有幾次短暫的地方從政經歷，2016年10月至2017年5月，他曾任河北省委副書記、省委黨校校長一職，在往前1998年1月至1999年1月任湖南省平江縣委副書記、科技部駐湘科技扶貧團團長。在1999年1月至2000年7月，他擔任過大陸駐法國使館科技處一等秘書。

李幹傑曾對環保問題有幾次發言，包含他曾經說過，「我們主動密集對外公佈環境違法案件，事實雄辯地印證了這樣一個道理：主動曝光生態環境問題也是正面宣傳」。

隨著大陸越來越重視生態環境保護，對於社會上常有的生態環境與經濟發展的辯論，他曾說過，生態環境保護並沒有影響經濟發展，隨著大陸生態環境保護力度不斷加大，社會上一些輿情不時炒作生態環境保護影響經濟發展，必須保持清醒、堅決反對。