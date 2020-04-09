涉收費廣告不實 愛奇藝、優酷等11家平台遭約談

浙江省消費者權益保護委員會（簡稱浙江消保委）8日對愛奇藝、優酷、芒果TV等11家影音網站約談，因增設收費項目，對安卓、iOS消費者同片不同價，廣告特權描述不清，涉嫌虛假宣傳、價格歧視等問題。

澎湃新聞報導，中國消費者報微信公號報導，浙江消保委前期對愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、搜狐視頻、騰訊體育、PP視頻、樂視視頻和嗶哩嗶哩等九大視頻平台以及喜馬拉雅和蜻蜓FM兩大音頻平台的會員消費體驗結果存在諸多問題，並約談提出整改意見。

浙江消保委明確提出禁止使用「免廣告」、「跳廣告」等容易誤導消費者的絕對性宣傳語；類似開屏廣告等窗口，應在顯著位置設置關閉鍵，確保一鍵關閉；會員權益中，以明確的、簡單的方式描述廣告特權，並以顯著方式提示消費者。

自動續費扣款未提醒。浙江消保委要求網站在會員自動續費到期前3日內通過有效方式提醒消費者即將扣費，並得到消費者同意才能扣款。

浙江消保委表示有關視、音頻網站應採取有效措施，切實解決多項收費、多頭收費等「吃相難看」問題，確保會員服務透明、公平、誠信。購買的付費節目不能全屏觀看，浙江消保委提出應按合同內容全面履行義務，否則應擔責。

信息收集授權形同虛設。不得強制獲取消費者個人信息；收集時應向消費者明示收集內容和使用範圍。

此外，儲值金額固定，退餘額渠道不通暢，且加值餘額安卓、iOS客戶端不通用。浙江消保委要求網站向消費者提供可自由選擇充值金額的渠道，使消費者所購買的項目和充值金額可以相互匹配。