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港姐競選今年停辦 48年來頭一遭

世界日報 / 香港新聞組╱香港9日電

新冠肺炎衝擊，每年9月舉行的「香港小姐競選」今年將停辦一年，這也是過往47屆以來，第一次停辦。

明報報導，香港小姐競選，是香港最具知名度的大型選美活動，自1973年開始、已邁入第48年，這次停辦也是史上第一次。負責主辦「香港小姐」的無線高層余詠珊表示，因為海外佳麗難到香港參選，同時也不希望內地人士冒險到香港，而且港姐活動多，戴口罩會成為難題，所以決定忍痛暫停一年。

據報導，去年前三甲黃嘉雯、王菲及古佩玲將連莊，做足兩年港姐。

不過停辦的消息一出，許多網友紛紛大嘆：「不辦也好！」多數認為一屆不如一屆，後期的港姐充滿了「人工味」，不如早期的港姐真的是天生麗質。

晴報報導，每年的「香港小姐選拔」都是TVB的重頭節目，在過往47屆中，吸引來自世界各地的參賽者到香港參賽，由初賽到決賽，甚至賽後都掀起不少話題。而多年來不少藝人都是參選港姐出身，大多加入娛樂圈。

像是最具代表性的張曼玉、邱淑貞、李嘉欣、袁詠儀、蔡少芬，無論是氣質或外貌，都是一等一的具代表性，後來也都成為當紅明星，張曼玉還是國際影后，甚至許多人到現在都還是大美人！

香港 新冠肺炎 選美

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