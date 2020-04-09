武漢機場復航首日 離漢旅客7,119人次
中國大陸民用航空局於今（9）日表示，武漢機場8日復航首日，整體運行平穩，機場的運行秩序良好，進出港航班有221班，航班放行正常率達99.1%，共1萬1,714人次旅客，其中，離漢航班有107班，旅客7,119人次。
澎湃新聞網報導，大陸民航局新聞發言人孫韶華表示，自3月29日起恢復湖北省內各個機場的貨運航班以及除武漢機場外其他機場的客運航班；4月8日起恢復武漢機場的客運航班。武漢機場有序恢復、抓住疫情防控和安全運行兩個工作重點，從人員在崗、資質能力、設施設備、場地適航、消防安全等，對機場公共區域實施徹底消毒殺菌。
具體情況，4月8日武漢機場復航首日，共保證1萬1,714人次旅客的安全出行。其中，離漢航班有107班，旅客7,119人次，抵漢航班有114班，旅客有4,595人次。
航空公司航班量前三位的分別是南航、東航、廈航，占12.9%。從武漢機場出發，航班量前三位的城市分別為成都、海口、深圳，占20.6%。到達武漢機場航班量前三位的城市分別為廣州、成都、海口，占22.8%。
首班出港航班為東航的MU2527武漢至三亞的航班，首班進港航班為廈航的MF8095杭州至武漢的航班。
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