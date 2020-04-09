疫情衝擊 大陸電影商九成沒收入

新冠肺炎疫情影響下，日前大陸國務院聯防聯控機制印發通知，大型聚集性體育活動、宗教活動、各類展覽及會展等暫停。密閉式娛樂、休閒場所則建議暫不開業。大陸電影商叫苦連連，最高收入損失九成。

央視新聞報導，大陸國務院通知，在生活服務類場所建議，低風險地區在做好室內通風、環境清潔消毒、人員健康監測的前提下正常營業。在密閉式娛樂、休閒場所建議，低、中、高風險地區均暫不開業，具體要求由各地依據本地疫情形勢研究確定。

這也就意味著，大陸電影院仍暫不開放。其實，大陸曾於3月20日開放五省影院營業，結果27日發文緊急停工，已復業的立即停止營業。

疫情下電影院持續關閉，對院線公司的影響到底有多大？新浪財經報導，萬達電影、橫店影視、上海電影等院線公司皆受創。上海電影全部收入來自電影放映、院線以及發行，而電影放映收入占總體逾90%。從今年1月24日起，公司旗下直營影院和加盟影院，已全部暫停營業。

另一家幸福藍海表示，公司院線發行和放映業務停滯，自1月25日起，公司旗下所有自營和加盟影院全部暫停營業，目前仍未恢復，衝擊第1季營收。

幸福藍海控股股東為江蘇廣電，主營業務為影視劇製作發行以及電影院線。2019年公司院線發行及放映收入人民幣13.79億元，占總營收近七成。

此外，中國電影出品發行的「奪冠」、「唐人街探案3」等電影，原定於1月24日（除夕）上映，已全部取消，上映時間待定。中國電影旗下共有141家控股影院，已全部暫停營業。