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蔡依林被罵爆！中國大外宣「渺小說」鐵粉呼呼 退讚數出乎意料？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
蔡依林。圖／摘自臉書
蔡依林。圖／摘自臉書

image Source：FB/蔡依林

文／王筱慈

武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情尚未平息，各國確診率持續攀升，許多藝人的演唱會也跟著取消。但不少藝人依舊在自己的社群平台發表創作，推出抗疫歌曲，平撫民心。天王、天后陳奕迅和蔡依林就推出新曲《Fight as One》，神仙級組合讓粉絲相當驚喜。不過點開MV後的畫面，卻讓粉絲由喜轉怒，因為這首歌被認為是中國「大外宣」的工具，掀起爭議！


4月3日蔡依林在臉書公開這首歌曲，更PO文提到：「謝謝仍在各個角落，堅守崗位，守護著你我的前線醫護人員，謝謝你們，fight as one」。雖然歌詞內容振奮人心，不過MV畫面卻出現薩爾瓦多兒童替中國打氣的畫面，而且出品單位是雲南電視台，讓網友相當憤怒，認為蔡依林為了賺人民幣向中國低頭。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，這一周以來跟蔡依林有關的聲量就有27335筆。




大外宣MV起爭議　蔡依林以「渺小說」止血

聲量的高峰則是4月6日，有9634筆聲量。MV爭議延燒3天後，蔡依林在自己的臉書發文回應風波，文字中並沒有用抱歉的字眼，而是以柔性口吻提到「此刻的我感到渺小」，除了謝謝歌迷不離不棄的陪伴，但也提到「在某個時間，你忽然間，不再需要我了，也不再記起我了，我都相信，那也本是我該收下的生命之禮。」此PO文也引起正反兩面的評價。

蔡依林過去時常關注社會議題，更發聲挺同婚，不論是《玫瑰少年》還是《不一樣又怎樣》，歌曲給予不少粉絲勇氣，無形中也增加了一定的社會影響力，因此這次踩到中國議題的敏感紅線，網友反應更強烈。

《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度可以發現，4月4日MV剛上線，不少媒體和粉絲都以正面態度看待。不過4日晚間Dcard開始有網友討論這是中國的大外宣MV，5日開始有新聞媒體報導《Fight as One》MV涉及政治，讓蔡依林的好感度一路下降。

image Source：網路好感度／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2020/04/02～2020/04/08）

蔡依林的「渺小說」也在網路上引起大量討論，有網友引述臉書粉專「時尚編輯的真心話」小編的回應內容，指出業內消息流傳，當初對方邀歌蔡依林團隊覺得理念不錯就接了，因為不是出錢方無法決定MV走向，發現內容敏感後，原本也不打算在台灣宣傳。不過也有許多網友認為，蔡依林在演藝圈中的地位和對社會的影響力，已經不再「渺小」，對於工作應該會有一定的決定權，是她和團隊選擇了「睜一隻眼閉一隻眼」。

「呸姐」好感度讓防禦加成　臉書未見雪崩掉粉

image Source：FANSDO粉絲行為追蹤器(分析期間：04/02-04/08)

從《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析，雖然這週蔡依林的臉書按「怒」的表情符號多達14058個，指責蔡依林、揚言要退讚的聲音也不斷出現，不過從這幾天FB粉絲人數可以發現，蔡依林從4月4日到4月8日少了6777名粉絲，粉絲數持續下跌，但卻沒有出現「雪崩式掉粉」的情形。在蔡依林的臉書下方可以看到兩極化的評論，謾罵、支持的留言都有，「抵制行為」雷聲大雨點小。

image Source：FANSDO粉絲行為追蹤器

對照先前被貼上「舔共」標籤其他藝人的下場，蔡依林的危機處理擋下部分攻擊，沒有大失血。這代表蔡依林過去累積的好感度和柔性的「渺小說」確實起了作用，鐵粉們並未散去，還期待「呸姐」有天能重回神壇。


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新冠肺炎 蔡依林

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