武漢交通防疫 每日三千人消毒 實名登記掃碼搭車

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
武漢市今日零時解除離漢離鄂通道管控。圖／取自中新網
武漢市今日零時解除離漢離鄂通道管控。圖／取自中新網

武漢今日解封，大量人流出現在交通場上，官方有何防疫措施？武漢市交通運輸局局長徐斌表示，武漢全市交通運輸行業每天有3000多名工作人員對天河機場交通中心、火車站、長途客運站、地鐵站、輪渡碼頭等交通場站公共區域、公共設施進行消毒處理。

據陸媒新京報報導，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部今日召開第67場新聞發布會。在乘客管理方面，徐斌指出， 乘客嚴格實行實名登記，掃碼乘車，讓乘車乘客可查詢、可追溯。公車、軌道交通、有軌電車隨途配備管理人員。此外，也會督促乘客佩戴口罩，掃碼乘車，測量體溫。軌道交通站點實施地面限流入站，在進站、安檢、進閘三個區域實施分級管控，控制客流量。

武漢市副市長劉子清今日表示，武漢採取逐步有序適度的方式恢復交通運行，恢復交通的主要對象是返漢出漢、復工復產這兩大群人。

劉子清指出，截至昨日，武漢交通日均出行量約為30餘萬人次，其中公交日均6.4萬人次，約為日常客流的2%，軌道交通日均23.6萬人次，為日常客流的6%。

劉子清指出，經預測分析，離漢通道管制解除後，通過鐵路、航空、返漢離漢人員的日均交通需求將增加10餘萬人次。從8日起，再恢復30條公交線路和軌道交通8號線的運營，並恢復巡遊計程車、有軌電車運營。

其中，公交線網恢復規模占全網的70%，軌道交通線網恢復規模占全網78%。同時恢復了全市長途汽車客運站的運營，並恢復市域和省內客運班線。

計程車 疫情

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