雲遊兵馬俑 直播觀眾逾7000萬

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

清明節小長假，位於西安的秦始皇帝陵博物院在3天假期裡共接待遊客約1.2萬人次。這一數字僅為2019年同期的約十分之一。但在網絡上，這家博物院連續舉辦了「雲遊兵馬俑：探秘兵馬俑一號坑秦國軍隊」「兵馬俑出土兵器首次展示」等多場直播，累計傳播量則超過7000萬次。

「為什麼會有綠色面孔的兵馬俑？」「兵馬俑的彩繪保護是怎樣進行的？」在「雲遊兵馬俑」直播中，秦始皇帝陵博物院考古工作部主任邵文斌在問答互動環節不斷解答觀眾的問題。「隔著屏幕也能感受到觀眾的熱情。」邵文斌說，「更多的年輕人通過直播來了解兵馬俑，文物工作者也需要更多機會與這些思維活躍的年輕人互動。」

新華社報導，在流量激增的同時，還有博物館嘗試起了直播帶貨。西安碑林博物館是一座以收藏、研究和陳列歷代碑石、墓誌及石刻造像等為主的藝術博物館。其展品唐景雲鍾、「石台孝經」碑、石質圖書「開成石經」等一大批珍貴文物，都具有極高的書法和藝術價值。

前不久，這家博物館在網絡零售平台淘寶網上開始直播，該館講解員白雪松從「雲遊碑林」開始，介紹這家博物館收藏的國家名碑及精品拓片，其淘寶官方店舖的粉絲數量迅速增長到3萬多人，「鴛鴦志」「笙磬同音」「蘭亭序」等書法拓片也立即成為熱銷商品。

直播 博物館

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