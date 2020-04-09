廣西布局康養旅遊 啟動30項建設

廣西大健康和文旅產業工程指揮部8日提供的信息顯示，廣西近期簽約多個大型文旅項目，啟動建設30個投資超過50億元人民幣康養旅遊項目。廣西下好產業布局先手棋，迎接消費反彈和市場復甦做準備。

中新社報導，廣西發展康養產業優勢得天獨厚，力爭到2021年培育健康旅遊產業成為支柱產業。新冠肺炎疫情給旅遊產業發展帶來衝擊。廣西官方稱，疫情衝擊是短期的、總體是可控的，大健康和文旅產業有廣闊的發展前景、巨大的市場空間，疫情防控促進全民生活方式和健康消費觀念加速轉變，大健康產業發展「危中有機」，廣西將為迎接消費反彈和市場復甦做好充分準備。

廣西本月初與恒大集團簽訂恒大文化旅遊康養城項目。據介紹，這一大型綜合項目選址中越邊境的崇左市，涵蓋溫泉小鎮、兒童王國、美食小鎮、文博園、養生谷及學校、高品質社區等內容，旨在打造輻射大陸全國乃至東南亞的世界一流文化旅遊康養勝地。

同時，廣西推進南寧萬有、桂林融創、北海銀基等重大標誌性項目開工建設。其中，南寧萬有國際旅遊項目全面建成投入運營後，每年可吸引遊客約3000萬人次，帶動相關產業就業約10萬人。

廣西還將優化產業結構，著眼布局健康食品、現代醫藥、醫療器械等健康製造業項目，重點發展防城港國際醫學開放試驗區和廣西大健康產業峰會等平台，加強國際交流合作；打造「壯美廣西．養生福地」「壯族三月三．八桂嘉年華」「廣西有禮」等一批「桂字號」高端文旅產品，提升廣西文化旅遊整體形象和影響力。