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清明小長假 大陸多地消費復甦

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

清明小長假，中國大陸多地出現了消費復甦趨勢。黃山景區前兩日接待遊客達到2萬人，景區出現客流早高峰，一度造成遊客集聚；浙江嘉興各大超市出現排隊用消費券充卡的現象；揚州市商務局重點監測的全市41家大型超市清明假期累計實現營業額4230萬元（人民幣，下同），已與去年同期基本持平。

中新社報導，儘管中國旅遊研究院發布的「2020年清明節假日旅遊市場研究報告」顯示，經綜合測算，2020年清明假日期間大陸國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，同比減少61.4%；實現旅遊收入82.6億元，同比減少80.7%，但隨著各地商場、餐飲、娛樂場所逐漸恢復營業，清明假期期間，消費市場雖然不能與往年相比，但復甦態勢明顯。

官方數據顯示，杭州、鄭州等一些發放消費券的城市線下客流回潮明顯，消費券乘數效應凸顯。杭州自3月27日開始發放消費券，截至4月6日16時，杭州電子消費券已經帶動消費22.26億元。

鄭州4月3日發放了首期5000萬元消費券，截至4月6日13時，已兌付政府補貼1701萬元，帶動消費2.01億元，拉動效應為11.8倍。

為了提振消費信心，促進復工復產，3月以來，大陸全國多地陸續開始發放消費券。據不完全統計，大陸全國發放消費券的省、市、行政區已超30個，發放金額超過56億元。其中，南京、合肥、廣西、杭州、佛山、鄭州、嘉興、衢州、紹興等多地選擇通過支付寶發放消費券，發放金額超過40億元。

數字經濟智庫高級研究員翁一認為，消費券充分釋放了被抑制的消費需求，同時，數字化時代的消費券能够更加精準地投放到政府想扶持的行業，通過高槓桿率實現四兩撥千斤的作用。

據中泰證券研究所測算，消費券會對社會消費品零售總額的同比增速產生抬升作用，或可讓消費增速超過8%。

支付寶透露，截至目前，大陸全國已有超千萬線下商家受益於消費券，其中九成以上為中小微商家。國家金融與發展研究室高級研究員蔡真表示，從宏觀總量數據看，消費的作用最大。

消費券各地開花，為疫情之後經濟恢復按下了快進鍵。消費券除了可在短期起到促進經濟恢復的作用，也是數字基建在應用中的實戰演練，對促進服務業數字化和經濟結構轉型具深遠意義。

消費券 疫情

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