武漢產品滯銷 毛澤東愛吃的武昌魚要冒名才賣得掉

武漢今天正式解封，但當地從人員到農產品，在外地仍未免除遭受歧視對待。不僅路障仍然存在，連在毛澤東詩詞中廣為人知的武昌魚都被汙名化，賣家得謊稱魚貨並非湖北生產，才能順利賣出。

中共總書記習近平3月10日視察武漢時曾說，「要保障米麵糧油、肉禽蛋奶等生活必需品供應」，更指「武漢人喜歡吃活魚，在條件允許的情況下應多組織供應」。

但綜合美聯社及自由亞洲電台報導，儘管中國當局放鬆武漢的交通管控，武漢農產品仍面臨滯銷風險。當地農戶透露，武漢聯外交通限制仍多，且存在外地歧視湖北農產品的現象，疫情對農業的打擊恐將持續1年以上。

報導引述武漢白沙洲農副產品市場魚貨商劉少新表示，儘管官方宣示要保障武漢農產品的「綠色通道」，但他的綠色通道通行證卻申辦得非常艱難，要備好7種證件，還須經防疫指揮部蓋章及區政府漫長審查，才拿得到證。

劉少新說，直到現在，他的下盤商前往江西省送魚貨後，還會遭到隔離；河南省駐馬店市仍不准湖北省的魚貨車入境，他的一名客戶被迫冒用遼寧車牌還被檢舉，只好再謊稱自己的魚貨來自鄭州。

他感嘆，武漢的魚貨賣到全國各地，都不敢說是湖北武漢的魚。有不少地方嘴裡說著「武漢加油」，真的要接收湖北的農產品，「心裡還是有點怕，有心理陰影，估計要持續幾個月」。而魚貨的積壓更可能持續1到3年，希望政府能給予補貼。

白沙洲市場另一名菜商魯久利直指，武漢菜商最大的問題是「沒有顧客」，至於聯外的「綠色通道」，「人員不讓暢通，有什麼用？就是形式主義。」