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先反送中後疫情 香港考生壓力創新高

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圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

新冠疫情下多國停課，目前全球有9成學生無法上課，但部分地區要考大學的高中生仍需應試。在香港，中學文憑試（Diploma of Secondary Education, DSE）應屆考生去年下半年經歷反送中運動，今年又受疫情影響而停課和延遲開考，壓力倍增。

「我們這一屆特別慘，中學最後一年本應有很多美好回憶，但很多活動比如畢業營、last day都被迫取消。學業上我們又遇上反送中和疫情雙重打擊，失去很多補課和考模擬試的機會，單計校內成績，我們這一屆比上兩屆明顯差很多。」18歲應屆考生Angus Chu對德國之聲說。

去年下半年，他曾參與反送中的和理非遊行示威，雖不在勇武前線，但情緒上也飽受衝擊。「即使自己不在前線，也有朋友在前線或被警方圍困，我會很擔心他們的安全，時刻追蹤他們的狀況；看到現場消息又會很傷心、憤怒，情緒起伏很大，打開課本也無法集中。」

他希望考進香港中文大學醫學院，但預期自己的DSE總成績會下降5至6個等級，坦言擔心前途，又形容本屆DSE已非學術上的競賽，而是情緒管理上的考驗。「某程度上變得不公平，比如對社運冷感的同學，他們受的情緒困擾少一點，可以專心備試，變相會有優勢。」

考試延期猶半馬變全馬

反送中至去年底稍為平靜，但一波未平一波又起，今年初爆發新冠疫情，全港學校自農歷新年假期後停課至今，DSE考試也受波及。24個甲類科目筆試原訂3月27日開考，港府一直表示會如期進行，卻在開考一周前臨時宣布推遲一個月。

Angus認為港府太晚通知，令考生措手不及，一時之間難以調整情緒，「終點突然變了，感覺看不到盡頭，就好像你明明在跑半馬，已經準備衝刺，但突然跟你說現在改為跑全馬，你就洩了力道，很難再發力」。

事實上，香港目前面對第三波疫情爆發，DSE有可能再進一步延期。香港教育局局長楊潤雄今日（7日）發表網誌，題為「中學文憑試，一心開考，兩手準備」，指DSE在4月24日開考「仍是最好選擇」，但當局近日與大學及中學界別人士會面，以開放態度探討進一步延期甚至取消考試；如取消考試，當局將制定相對公平的評估機制，按考生校內成績及各校在過往文憑試的表現作調整。

無故哭泣、失眠

17歲考生Geetika Sachanandani批評港府「見步行步」、擠牙膏式公布考試安排。她是非華裔學生，中文科應考英國GCSE（中等教育普通證書）的試卷，她指出GCSE早已宣布取消考試，香港當局卻遲遲未有公布全盤計劃，「到底考不考？如果考，延期到什麼時候？如果不考，怎麼計算升大學的成績？如果按校內成績計算，我覺得很不公平」。

面對種種不確定因素，她形容自己「壓力大到極點」，經常情緒低落，最近有一整周會無緣無故哭、凌晨5時後才能入睡，甚至荷爾蒙失調需要求診，「醫生跟我說，因為考試壓力不舒服的人每一年都有，但這一屆來求醫的人特別多，看來壓力大的不只是我，而是這一年所有的考生」。

她的目標是入讀香港大學經濟及工商管理學院，惟坦言DSE一拖再拖，她已漸漸失去備試動力。加上農歷年假後停課，失去老師和同學的互助，都讓她感到格外孤單。「本來約好跟同學一起在學校或者公共自修室溫習，但疫情爆發後都關門了。學校有些老師對我來說好像父母那麼親，看不到他們有點失落。」

20%考生壓力評滿分

主要服務學生群體的香港公益組織學友社在1月訪問約1300名應屆考生，其後在2月底至3月初再訪問約750名考生。1月時的調查發現，以10分為最高，考生的壓力平均分為7.48分。到3月初，考生壓力平均分升至有調查以來最高的8.1分，當中有逾2成受訪者更給予10分滿分。

調查結果顯示，約6至7成學生表示反送中減低了他們的學習動力，影響學習進度、令他們難以集中精神、身心疲累以及情緒波動。另有約8成9成考生認為，疫情帶來同樣的負面影響。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，考生自去年反送中已累積不少壓力，加上疫情令學生無法回校補課及應考模擬試，又需獨自居家備試，感覺更徬徨無助。另加上疫情的不確定性，使考生加倍擔心。

考生憂健康 求助增兩倍

而在疫情下，保持身體健康也成為巨大的壓力來源。香港青年協會「DSE 27771112」輔導熱線，於1月29日至3年10日期間共接獲1514宗求助個案，比去年同期增加2倍，當中60%涉及「自身健康」和「疫情發展」，「學校支援」佔25%，與「升學」、「讀書壓力」、「備試情緒」相關則佔10%。

有考生向社工表示，擔憂考場突然有人不適，不知如何處理，也有人擔心自己口罩太薄、座位是否有足夠距離及經常清潔消毒等。與此同時，有考生指家人非常關注自己的健康狀況，無形中增添壓力。

負責舉行DSE的香港考評局早前宣布，考生在考場內必須佩戴口罩，座位之間有至少1.8米間距，如有發燒或急性呼吸道感染徵狀不能應考。

憂染病「咳嗽幾下已緊張」

17歲考生Yoyo Fung對德國之聲說，自己經常擔憂染病影響考試，「咳嗽幾下已經很緊張」。她表示近期出現焦慮情緒，有失眠、食欲不振等症狀。

她又稱為了防疫，從一月底停課開始已減少外出，過去一個月完全沒出門，雖然這樣做能保障生理健康，卻不斷影響心理健康，閉關久了情緒容易憂郁，「本身我也預算DSE前留在家中準備考試，只不過沒料到要準備那麼久」。

目前新冠肺炎疫情蔓延至200多國，全球累計逾130萬人確診、7萬多人死亡。多地高考受影響，英國取消原定今年5至6月舉行的GCSE，美國原定4月4日舉行的ACT（American College Testing/美國大學入學考試）延至6月13日，原定5月2日舉行的SAT（Scholastic Assessment Test/學術能力評估測試）則取消。中國高考推遲一個月至7月7日至8日舉行，湖北省和北京市則依疫情另行安排。

李澄欣/石濤（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

香港 反送中 新冠肺炎

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