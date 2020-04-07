廣漢彩繪 民俗、青銅文化站上牆

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「保保節溯源」用繪畫形式，講述這一地方民俗節日的起源、發展和傳承。 圖／本報四川德陽傳真
「保保節溯源」用繪畫形式，講述這一地方民俗節日的起源、發展和傳承。 圖／本報四川德陽傳真

三星堆遺址、纏絲兔、金絲麵、回鍋肉、保保節、松林九大碗、油菜花……，位於四川德陽的廣漢市，一直以豐富多彩的川西特色民俗而聲名遠播。最近，廣漢市當地發起的「主題牆繪」活動完成，讓這些文明遺址、地方節日、傳統美食、時令美景「站」在牆上，地方文化得到了更好的傳播形式，城市形象也更加美觀。

廣漢市內共有三處主題牆繪，分別呈現廣漢風情、漢劇和廣漢特色文旅資源。位於鴨子河邊的南和路上，一幅約200米長的「廣漢風情圖」躍然牆上。這幅圖由六組畫組成，分別是青銅時代、保保節溯源、松林九大碗、味在廣漢、廣漢龍獅舞、廣漢油菜花季，每一組畫都蘊含著一個故事，宛如「牆體連環畫」。

以「青銅時代」為例，清晰地描繪了三星堆青銅器具的制模、制範、澆鑄、脫範、修整、祭祀全過程。「保保節溯源」則用繪畫的形式，講述了這一地方民俗節日的起源、發展和傳承。

據了解，此次活動招募了不少志願者參與，既有年過六旬的老人，也有美術專業的大學生，甚至還有不到10歲的小朋友。所有牆體繪畫都是全手工製作，用時10天左右，參與者超過200人次。

活動組織者表示：「牆體繪畫既能美化城市，又能傳承地方民俗文化，今後還會有更多與建築相融合的牆體繪畫作品，出現在當地街頭。」

菜花 遺址

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