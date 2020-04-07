西銀高鐵 咸陽渭河特大橋合龍

陝西省咸陽渭河特大橋最後一孔鋼斜撐加勁簡支箱梁澆築本月6日下午完成，標誌著西安至銀川高鐵全線唯一的一座四線橋提前6天合龍，為西銀高鐵今年年底順利開通運營提供了可靠保證。

咸陽渭河特大橋全長13.6公里，共有樁基4370根。其中四線段長4.16公里，共有樁基1820根。大橋具有「一橋八跨」的特點：一次跨越渭河河道，一次跨高速公路，兩次跨越鐵路既有線，四次跨越城市道路，體量特別龐大、結構十分複雜、技術標準要求極高。

作為中國第一座應用大跨度鋼斜撐加勁簡支箱梁的鐵路橋樑，咸陽渭河特大橋採用了多項先進的施工工藝。其中，跨渭河河槽水中墩樁基採用填河築島工藝，為與城際鐵路互聯互通並且統籌利用河道資源，梁體採用17孔60米單箱雙室鋼斜撐加勁簡支箱梁工藝，單孔梁重量高達4250噸，自重相當於普通橋梁的5倍，實現了跨渭河段與關中城際鐵路一次建成。

跨咸銅及隴海貨運北環鐵路採用四線連體掛籃懸灌工藝，雙掛籃同步推進，左右偏差不超過2毫米。連續梁施工採用全自動張拉、壓漿工藝，智能讀數，確保了數據科學準確。

由於施工點多達30多個，每日施工人員達2700人以上，投入孔樁鑽機68台，安全生產壓力極大。西成客專陝西公司積極開展技術攻關，落實孔樁承台、墩身連續梁工藝標準，加強混凝土試驗配比調試、振搗和養護檢測，保證工程實體質量。同時，利用信息化管理手段，將關鍵工藝工法、技術交底、作業標準用二維碼展示在現場，確保施工全過程管控。

西銀高鐵是國家鐵路十三五規劃實施的重點工程，是中國中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高鐵網包（銀）海通道的重要組成部分。該項目建成後，將結束寧夏沒有高速鐵路的歷史，西安至銀川列車運行時間將由現在的14個小時縮短至3小時左右。