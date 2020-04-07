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川藏鐵路 拉林段47隧道全貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司表示，在建的川藏鐵路拉薩至林芝段重點控制性工程—米林隧道成功貫通，藏嘎隧道同日貫通，至此川藏鐵路拉林段全線47座216.5公里隧道全部貫通，為該段線路按期開通運營奠定堅實基礎。

新華社報導，米林隧道位於西藏自治區林芝市米林縣境內，是全線施工難度最大的6座萬米長隧道之一，平均海拔3100米，全長11560米，最大埋深約1200米，被鐵路建設者稱為最難啃的「硬骨頭」、最凶險的「攔路虎」。

國鐵集團有關負責人表示，該隧道的成功貫通，形成了極惡劣自然條件下鐵路隧道建設的新經驗，在技術研發能力和工程建設實踐上將為正在規劃建設的川藏鐵路雅安至林芝段提供非常有益的借鑒。

川藏鐵路拉林段是西藏自治區首條電氣化鐵路，位於我國地殼運動最強烈地區之一的青藏高原東南部，全長約435公里，設計時速160公里。

線路沿青藏高原岡底斯板塊與喜馬拉雅板塊之間的雅魯藏布江縫合帶行進，90%以上位於海拔3000米以上的高原，先後16次跨越雅魯藏布江，沿線山勢險峻，溝谷深切，環境複雜，施工難度極大。

自2014年12月開工建設以來，2萬名鐵路建設者不畏艱險，日夜奮戰，克服高原缺氧、氣候惡劣、環境艱苦等不利因素，加強工程質量安全管理，優化施工組織，強化科技創新，優質高效推進工程建設。

截至目前，川藏鐵路拉林段全線47座隧道已全部貫通，120座橋梁已建成119座，線路鋪軌完成115.11公里，預計2020年底全線鋪軌完成，2021年開通運營。

川藏鐵路 西藏 青藏高原

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