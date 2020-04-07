清明假期 陸國內遊人數跌逾6成

新冠肺炎疫情延燒超過4個月，中國確診病例數雖然已趨緩，但仍有許多人還在治療中。其中《北京衛視》報導了一對一同確診住院的老夫妻，在住院一個月後丈夫聯絡不上妻子，醫護人員向他謊稱他妻子的手機壞了，背後原因令人心酸。

2020-04-07 16:41