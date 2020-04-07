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清明假期 陸國內遊人數跌逾6成

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
清明節連續假期，大陸遊客擠爆黃山景區。 圖／取自新浪微博
清明節連續假期，大陸遊客擠爆黃山景區。 圖／取自新浪微博

中國旅遊研究院綜合測算，大陸4月4日至6日清明假日期間，大陸國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，按年減少61.4%，實現旅遊收入82.6億元人民幣，按年減少80.7%。

據新浪新聞網，大陸景區方面，黃山兩次啟動限流分流措施，南嶽衡山等景區恢復到往年同期水平，周莊古鎮、千島湖景區遊客達到正常水平一半左右。

中國旅遊研究院與中國聯通大數據監測亦顯示，新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地旅遊市場復甦較快，遊客量恢復至去年清明假期一半以上。

另，中國國家鐵路集團有限公司表示，清明小長假期間（4月4日至6日），大陸全國鐵路啟用周末運行圖，日均加開旅客列車260餘列，累計發送旅客1136萬人次。4月6日，全國鐵路發送旅客412.5萬人次，創2020年春節後單日旅客發送量新高。

廣東

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