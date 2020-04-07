深茂高鐵越珠江口隧道 完成地質探勘

深圳至茂名高鐵深圳至江門鐵路先行段工程越珠江口隧道水下地質鑽探勘測任務日前順利完成，已滿足初步設計鑽探要求。

中新社報導，深茂鐵路是中國「八縱八橫」高鐵網第一縱—沿海快速鐵路大通道的重要組成部分，也是連接珠三角與粵西、海南方向的一條快速鐵路。該條高鐵東起深圳，途經東莞、廣州、中山、江門、陽江，西至茂名，正線全長388公里，分江門至茂名段、深圳至江門段兩期建設，其中江門至茂名段已於2018年7月建成投運。

據中國鐵路廣州局集團江門工程建設指揮部介紹，深茂高鐵越珠江口隧道穿越珠江口主航道川鼻水道400米，附近地質情況極其複雜。川鼻水道為廣州港等珠江三角洲港口群的主航道，是粵港澳大灣區連接國內外港口的水路運輸大動脈，每天通航3000噸級以上大型船舶就達150艘次。

為確保隧道結構安全和施工安全，必須通過關閉主航道和開闢臨時航道來為水下鑽探和地質勘測提供工作界面，最終為初步設計提供科學支撐。深茂鐵路全線通車後，深圳至茂名將由近7小時縮短至3小時以內。

深茂高鐵深圳至江門鐵路可行性研究報告於今年3月初獲中國鐵路集團和廣東省共同批復。該線路自深圳樞紐西麗站引出，向西以隧道經深圳機場後，經東莞市，在虎門鎮以隧道下穿珠江口，經廣州市南沙區、中山市、江門市至深茂鐵路江門站，正線長116.1公里，總投資約513億元人民幣，設計時速250公里。