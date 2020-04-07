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廣州進出境旅客 建大數據模型

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州海關副關長孟傳金日前在廣東省人民政府新聞辦公室舉行的發布會上表示，廣州海關對重點航班實施「專用廊橋、專區檢疫」，搭建進出境旅客大數據模型，最大限度降低交叉感染的風險。

目前，廣州海關在嚴防輸入方面主要採取三項措施，分別是對高風險旅客、重點航班精準檢疫；加強入境人員健康申報、口岸排查；與地方聯防聯控機制攜手實現閉環管理。

孟傳金表示，在對重點航班精準檢疫方面，加強境外疫情的風險研判，搭建進出境旅客大數據模型，建立高風險人員庫，一旦發現高風險人員即將進境信息，及時向現場推送，並對重點航班實施「專用廊橋、專區檢疫」，對健康申報區域、測溫通道、醫學排查室、負壓排查室、行李提取區等區域實施差異化、精準化管控和分級管理，降低交叉感染的風險。

在3月19日，廣州海關通過風險分析，提前發現當天從菲律賓馬尼拉飛來廣州的CZ3092航班上有一名旅客，為前期一名輸入性確診病例的密切接觸者，精準布控，根據座位信息找到該名旅客，經流行病學調查、取樣檢驗，實驗室檢測確定為新冠病毒核酸陽性。3月22日，其被公布為確診病例。

「對入境人員100%流調（流行病學調查）、100%採樣、100%送檢」。孟傳金說，針對疫情可能經水路傳入的風險，廣州海關還實施登臨檢疫等措施，嚴防疫情經水路傳入。

此外，廣州海關加大技術投入保障，啟動智能體溫監測通道，搭建126個AR人臉識別攝像頭，對重點旅客無死角視頻捕捉、智能跟蹤管控，加密送檢發車頻率，實驗室即到即檢，為下一步處置提供依據。

海關

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