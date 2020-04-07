滯留武漢台人母親過世 因身分遭註記仍未獲准返台奔喪

政府以防疫之名，對滯留湖北台灣民眾採取特殊管制措施已超過兩個月，因此而衍生出的悲劇正不斷上演。湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文表示，一名在武漢工作的台灣男子，母親於3月初過世，向政府陳情仍未獲准回台奔喪。另一名台灣民眾陪同妻子回武漢探親受困至今，其岳母因自責更於上周跳樓輕生。

在封城76天後，湖北省武漢市將於4月8日零時起，解除離漢、離鄂通道管控措施，逐步恢復對外交通。但由於目前仍滯留湖北、武漢的台灣民眾身分遭政府註記，行政院長蘇貞昌更堅持，所有滯留湖北國人只能搭乘包機返台。因此，即便武漢於8日起「解封」，滯留當地約百餘名國人，依無法前往上海等目前仍有兩岸直航班機的城市，自行搭機返台。

徐正文表示，一名現年51歲在武漢工作的呂姓男子，其母親於3月3日因突發心臟衰竭過世，早前是因武漢封城而無法搭乘包機或「類包機」返台。

如今武漢即將「解封」，呂姓男子備妥母親死亡證明及武漢當地出具的健康證明，向政府相關單位陳情，希望能循「血友病患童」模式，自行前往上海搭乘一般民航客機返台。呂姓男子並承諾，入境後會完全配合政府相關防疫規定及措施，但迄今尚未得到回應，何時能返台奔喪仍不得而知，

徐正文談其此事時，連說了好幾次：「很可憐、很可憐，非常可憐。」

徐正文並透露，另一台灣民眾與妻子年前返回武漢探親，結果受困至今。其76歲的岳母因疫情長期被拘禁在家，又擔心他一直無法回台，而孫子又在美國唸書，導致情緒低落而於上周跳樓輕生。

湖北與武漢的疫情早已明顯趨緩，但政府對於滯留湖北與武漢國人的特殊管制性措施卻遲遲未能隨著疫情變化進行調整，使得因此而衍生出的各種悲劇仍在不斷上演。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )