擴音器敲警盾 香港前議員區諾軒襲警2罪成立

前立法會議員區諾軒涉嫌去年7月以擴音器敲警員盾牌，被控2項襲警罪。案件6日在九龍城裁判法院裁定區諾軒2項襲警罪罪成，案件押後至4月24日判刑，期間法官將索取社會服務令報告，區諾軒繼續以原有條件保釋。區昨在庭外稱，會待判刑結果出爐後再考慮會否上訴。

中通社報導，控罪指，時任立法會議員的區諾軒涉嫌於去年7月8日淩晨約零時30分，在旺角彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪；另於相若時分，在彌敦道與咸美頓街交界襲擊警司高振邦。

裁判官梁嘉琪指出，本案關鍵在於區諾軒的行為是否構成襲警。本案數名警員作供時清晰直接，沒有迴避和矛盾，裁定他們為誠實可靠的證人。

就涉及警員關志豪的襲警罪，從區諾軒當時敲打關志豪盾牌的力度、次數、神態等，裁定區諾軒當時的意識行為可能令關志豪憂慮會承受受襲風險。

至於涉及警司高振邦的指控，裁判官指出，警司指區諾軒「追著他叫囂」並未誇大失實，而警司耳朵不適是因被告用擴音器在耳邊說話所致，故裁定區諾軒兩項襲警罪全部成立。

另據明報報導，辯方求情稱，區諾軒當日參與合法遊行後，得悉警方在旺角驅散人群，遂到場了解，期望與指揮官溝通後可化解事件，欲擔當市民和警方溝通的橋梁，履行議員職責，但最終因情混亂，以及情緒激動下犯案，形容是次襲警有別一般情，區的動機並非傷害警員，建議法庭考慮判處社會服務令或罰款。辯方並透露區將到東京大學攻讀公共政策博士學位。