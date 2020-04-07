香港「限聚令」開罰 19人破財

「限聚令」實施逾一星期，前天和昨天都開出控票。

文匯報報導，禁止於公眾地方多於4人聚集的「限聚令」法例實施逾一星期，票控終於出現「零的突破」。6名男子前日在葵涌葵盛東邨聚集下棋、觀棋，被發出定額2000港元的告票，成為「限聚令」實施以來首宗被開罰個案。昨日下午2時45分，警方亦接報在沙田沙角邨沙燕樓3樓平台社區會堂外，有多人聚集，疑違反「限聚令」，警員到場向9男4女發出定額罰款告票。

有大律師表示，「限聚令」下「勸喻只屬人情」，只作勸喻只會令「限聚令」形同虛設，如今有人被票控，不論罰款多少也起阻嚇力。

6名違反「限聚令」，創造「零的突破」被票控男子，年齡介乎52歲至68歲。前日（5日）下午4時許，葵青警區接獲市民報案，指在葵盛東邨盛興樓對開休憩處發現有人懷疑聚賭。警員到場後證實有6名男子聚集下棋、觀棋，涉嫌違反「限聚令」，遂作出勸喻及警告離開，惟6名男子拒絕合作，不肯離開，繼續聚集，警員於是向他們每人發出一張2000元的定額罰款告票。

前日被警方發出告票的陳伯昨日亦有現身。他表示，當日下午在盛興樓對開下棋，由於有4人觀戰，以致聚集人數多於4人，詎料警員一到場便作出票控，令他感到十分委屈，他直言「自己亦無法阻止旁人圍觀，要檢控都應該是圍觀者唔係我（下棋者）。」陳伯續指，自己靠綜援維生，定額罰款高達2000港元「真的太多啦」，又稱自己是獨居老人，平日只能落樓找街坊下棋解悶，所以日後仍會繼續，但會小心避免超過4人聚集，「如果再捉多張（告票）我咪唔使食？」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日在一個電台節目上指出，「限聚令」落實一個星期，執法部門發現違規情況應馬上執法，否則將難以斬斷社區傳播鏈，愈拖拉對整個社會的傷害愈大。

他續說，以目前情況相信關閉娛樂場所及限制營運等措施有需要延長，「倘貿然解封，只會令感染數字反彈。」