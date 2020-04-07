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夫婦同染疫住院 醫護騙「她手機壞了」 真相令網友爆哭

聯合新聞網 / 綜合報導
朱先生出院前知道了真相。圖擷自北京衛視微博
朱先生出院前知道了真相。圖擷自北京衛視微博

新冠肺炎疫情延燒超過4個月，中國確診病例數雖然已趨緩，但仍有許多人還在治療中。其中北京衛視》報導了一對一同確診住院的老夫妻，在住院一個月後丈夫聯絡不上妻子，醫護人員向他謊稱他妻子的手機壞了，背後原因令人心酸。

中國湖北省武漢市的一名朱先生表示，1月23日他在家中與十幾個人同桌吃飯，其中就有七人感染新冠肺炎，包括他與妻子。2月9日朱先生與其妻子一同住進醫院接受治療，直到3月4日突然聯繫不上妻子，急忙向醫護人員打聽妻子狀況。醫護人員告訴朱先生，他妻子的手機壞了，且住在重症病房，因此無法取得聯繫。

事實上，朱太太已經過世了，但醫護人員考量到朱先生的病情反覆，為了他的健康狀況著想，才決定一同隱瞞朱先生。然而朱先生非常掛念著妻子，每次醫生查房時都會追問其妻子的消息。朱先生甚至還仔細描述妻子的外貌，並寫下她的名字交給記者，說「你如果能找到她，一定給我個消息好不好？」

朱先生還哽咽著說：「我擔心她，她也擔心我。出去第一件事情就是要給她買個手機、買個卡，我能聯繫，這是比什麼都重要的事。」朱先生也描述了出院後想做的事，無非就是把孫女養大，再與妻子兩人過上幾年平淡時光，朱先生笑著說：「平凡最好。」

在朱先生康復出院前，他的兒子告訴了他實情，朱太太在3月9日就過世了。兩人結褵相伴四十載，卻連妻子的最後一面都沒見到，朱先生只是盯著窗外流淚，一邊說：「終究要分開，就是遲早。再難過也沒辦法呀，活著的人要活下去嘛。」看見這支影片，微博網友紛紛表示，「太難過了」、「我哭得唏哩嘩啦」，也有網友說：「我怎麼感覺他好像知道。」

朱先生與朱太太年輕時的合影。圖擷自北京衛視微博
朱先生與朱太太年輕時的合影。圖擷自北京衛視微博

醫護人員 新冠肺炎 北京 疫情

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