清明假期大陸國內遊人數跌逾60% 旅遊收入減逾80%

遠距教學成為新藍海，大陸知名的「今日頭條」和「抖音」的母公司北京字節跳動，其創始人張一鳴日前辭去董座，將專注於重大課題探索，近期密集布局在線教育，將與騰訊、阿里巴巴爭食線上教育大餅。

2020-04-06 23:21