中歐班列 往返車數雙雙破萬

中國鐵路西安局集團有限公司表示，截至3月30日，中歐班列（西安）去程和回程車數雙雙破萬車大關。

新華社報導，3月30日，中歐班列（西安）開行達13列，創單日開行歷史新高。滿載瓷磚、空調機、冷櫃等貨物的X9003次列車駛出西安新築車站，開往烏茲別克，而來自比利時根特的X9020次列車到達西安新築車站，今年返程運輸車數達到10044車，去程和返程車數雙雙突破一萬車。

自2013年11月28日開行首趟中歐班列以來，中歐班列（西安）持續保持增長，尤其是新冠肺炎疫情發生以來，中歐班列（西安）逆勢增長，實現常態化穩定開行，3月11日去程班列運輸車數突破一萬車。截至3月30日，今年共計開行中歐班列（西安）649列，是去年同期的2.4倍，日均開行達7列左右。

此外，中歐班列（西安）運輸的貨品由最初單一的石油鑽井設備增加到汽車、生活用品、廚具、日化等13大類5000餘種，覆蓋40多個國家，成為進出口貿易的「黃金通道」。

【大陸新聞中心／綜合報導】中國鐵路呼和浩特局集團有限公司表示，今年一季度，二連浩特口岸累計開行中歐班列379列，同比增長19.6%，進出口運量完成405.05萬噸，同比增長20.8%。

新華社報導，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司二連車站調度車間主任雲志俊表示，一季度以來，鐵路部門在二連浩特口岸不斷優化中歐班列組織開行方案，精準調配運能，為推動企業復工復產和加強外貿運輸等工作提供了有力保障，中歐班列開行數量和進出口運量均實現了穩步增長。

二連浩特口岸是中國中歐班列中通道的出入境口岸，也是中蒙最大陸路口岸，每天組織包含中歐班列在內的進出口列車近30列。