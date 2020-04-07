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廈大99歲 百萬校友「雲」校慶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廈門大學昨日舉辦校慶大會，遍布世界各地的廈門大學校友通過網路相聚雲端，在全球逾400個網路分會場，共同慶祝母校99歲華誕。 中新社
廈門大學昨日舉辦校慶大會，遍布世界各地的廈門大學校友通過網路相聚雲端，在全球逾400個網路分會場，共同慶祝母校99歲華誕。 中新社

不同於往年不遠千里從天南地北回到母校參加校慶大會的傳統方式，今年，廈門大學遍布世界各地的校友，昨日通過網路相聚雲端，在全球逾400個網路分會場，共同慶祝母校99歲華誕。

中新社報導，廈門大學校長張榮昨日在建南大會堂主會場致辭稱，廈大已走過99年光輝歷程，明年將迎來百年華誕。在慶祝廈大建校99年之際，特別要感謝千方百計從世界各地為學校送來寶貴防控物資的廣大校友，在母校最需要幫助的時候雪中送炭。對目前絕大多數尚未返校的4萬多名廈大在校學生，廈大盼望你們早日平安歸來！

澳大利亞廈門大學校友會會長陳壬說，全球新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻，母校的來信和慰問，讓身處海外的校友備感鼓舞，也真切感受到母校對廣大校友們的關愛和牽掛。

廈大管理學院教授、外籍教師代表潘維廉稱，1920年廈大還在籌建的時候，有一位外國作家Hutchinson，在他寫的書裡提到正在建設的廈門大學，認為想到未來，這是整個中國最令人激動人心的事情之一。

1956年，廈大在大陸第一個創辦海外教育學院；2014年7月，廈門大學馬來西亞分校奠基，成為中國首個在海外建設獨立校園的大學。

據統計，包括廈大師生員工、全球各地校友和熱心學校事業發展各界人士在內，累計通過在線觀看網路直播視頻參與本次「雲校慶大會」的人數逾百萬人次。

廈門 馬來西亞 網路直播

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