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東莞台校 2千學生6成返校

聯合報 / 張斯奇／東莞報導
東莞台商子弟學校董事長葉宏燈（左二）表示，目前學校還在幫助學生返校。 本報資料照片
東莞台商子弟學校董事長葉宏燈（左二）表示，目前學校還在幫助學生返校。 本報資料照片

新型冠狀病毒讓許多學校返校出現問題，以台商子女就讀為主的東莞台商子弟學校有2千名學生，目前有60%回到大陸，學校還在有序的幫助學生返校。

「畢竟疫情牽動的不僅僅是人心，還有鮮活的生命。」董事長葉宏燈表示，自封城開始，學校便展開系列防疫措施，首當其衝的便是老師和學生的健康問題。董事長首先讓教師同仁清楚了解學校防疫計劃，按照當地規定配合防疫工作，同時安撫湖北員工，按時發放工資，以「不裁員、不降薪」政策，穩定軍心。

「部分同仁在三月初就回到學校，並透過消毒、滅鼠和清潔等方式大規模清理包括校舍、宿舍和其他地區，希望整個環境變得安全衛生。」後勤副校長葉國煇認為，台校是一所寄宿學校，人員聚集場所則意味著存在安全隱患，餐桌以隔離板隔、分批用餐減少人員接觸，希望讓孩子減少感染的機會。

除此之外，葉國煇表示，為最大程度減輕疫情帶來的潛在危害，學校配合響應當地號召，實行「分批開學」。學生返校前，也會對學生進行體溫測量等必要防疫工作，同時對校門前車流量進行管控，並設置洗手液和消毒毯、安置熱像顯示儀，科學防範於未然。

疫情期間，雖然學生無法到校，為確保學習的權益以及保障應屆學生教學進度，特別在台灣租借大學進行實體教學，於3月2號宣布線上開學，並啟動線上教學。

學校組織老師進行線上教學，使用教學App實現一對多網路授課，小學部605班導師黃鈺芸表示，線上教學和實體課程的差別在於，能夠透過視訊即時得到孩子們的學習回饋，但還是少了一些師生的互動。

黃鈺芸在線上教學做許多嘗試，她認為學生接不接受網路教學取決於師生間建立起的默契，自2月份起開通網課以來，每次上課前都會開班會，互動溝通至今，學生反饋都還不錯，覺得越來越好，相信孩子學習成效也會慢慢提升起來。

雲端教學最主要目的是「學習不打烊、停課不停學」，葉國煇認為線上教學是新時代學校的必修課，從某種方面上說，疫情即是對台校的考驗，也是教學模式轉型的契機。

葉宏燈表示，當地政府在疫情爆發的第一時間控制住蔓延趨勢，這也為今後有序復工和復產打下良好基礎，「相信疫情會很快過去，東莞台校是你永遠的家。」

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