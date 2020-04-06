與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明

陸媒報導，中國知名抗疫專家鍾南山近日表示，與2003年抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情相比，當時「有關部門是有隱瞞的」，但對抗冠狀病毒肺炎，「這一次中央政府是完全透明的」。

中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山4月1日接受深圳衛視專訪時，作以上表示。現年84歲的他，2003年曾領導抗SARS，也是中國這次抗擊2019冠狀病毒疾病疫情的靈魂人物。

根據深圳衛視5日發布的專訪全文，鍾南山說：「這一次跟上次有很大不同。應該說17年前（SARS），我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」

他說，記得他們（專家組）彙報以後，也就一天兩天，全國就採取行動。一是「圍堵」武漢；二是全國的「群防群治」；三是透明，要求所有的城市都要通報疫情情況。第四就是強化對個體的檢測。「所以這個工作一做的話，我們就取得成功」。

鍾南山並表示，「比較欣慰的就是，我們那個時候在早期是有很多的議論，對我們國家的措施，包括一些對人的自由，對各方面的看法。現在回頭看，我們做法是對的」。

鍾南山言談之間對中國在SARS後，未能持續緊抓研究冠狀病毒不以為然。

他說，這次疫情是一個非常好的教訓，不但是對中國，對全世界，因為現在看起來冠狀病毒已經在這個世紀發生過3起。2003年是SARS，2012年是MERS，2019是COVID-19。凡是冠狀病毒都會引起比較大的流行，同時有比較高的死亡率。

鍾南山指出，「因為在SARS以後，我們這也是重點研究跟收治上的地方，也經過了一段時間的研究，後來慢慢就淡化了，或者說是隊伍也就不那麼強了。為什麼呢？覺得好像過去了就這樣了…」。

他強調，這一次就不同了，不管是冠狀病毒還是其他的傳染病，都是很大的非常值得重視的一個教訓，「要是你早期不重視，它就會發展到全世界，影響整個社會穩定和經濟的發展，甚至人類的生存」。

陸媒財新網報導，鍾南山的研究團隊上月曾發表研究論文稱，若隔離措施（武漢封城）延遲5天，中國的疫情規模將增加3倍；但如果提前5天採取隔離措施，感染人數將是現在的1/3，不會超過2.5萬例。

這篇「早5天隔離」的論調，曾被外界解讀是把中國早期隱匿瞞報新冠肺炎疫情的責任，甩鍋給地方政府。