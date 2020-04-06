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走一公里要兩小時 中國黃山清明假期爆人潮挨批

中央社 / 台北6日電

清明節連假期間，中國著名景點黃山因推出安徽人免費遊山而湧現人潮，據稱走一公里要花上兩小時。由於武漢肺炎疫情猶在，這種人山人海畫面引人心驚，遭網友批評根本是「用生命在旅遊」。

黃山風景區管理委員會挨批後，今天發文稱，已啟動應急預案，優化預約措施，強化疫情防控，優化交通調配，加強客流疏導。上午8時30分，景區客流高峰結束。截至上午10時，累計接待進山遊客1.4萬人，景區遊覽「秩序井然」。

香港明報今天報導，安徽黃山景區5日上午出現大量遊客，人群密密麻麻緩慢前行，其中包括幼童在內的許多遊客都沒戴口罩，在景區門口排隊的遊客之間也沒有任何間隔。

有遊客說，人太多，自己在景區走了一公里，「竟耗費兩個多小時」。

由於進山人數已達遊客流量限制的兩萬人，黃山風景區管委會昨天上午緊急叫停遊客入園。

據報導，這是黃山景區連續第二天叫停遊客進入，4日上午，管委會也曾因景區進山人數達到遊客流量上限的兩萬人而停止售票。

黃山市文旅局此前宣布，4月1日至13日期間展開「江淮大地串門遊」，安徽省居民可享包括黃山風景區在內的黃山市31個A級以上景區免票政策。另據4日發布的「清明小長假到黃山風景區旅遊溫馨提示」，醫護人員也可免門票遊景區。

黃山市文化和旅遊局負責人表示，景區人流密集，與清明假期和「安徽人免費遊黃山」有密切關係；而近期為防控新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情，黃山景區上限流量從5萬人下調至兩萬人。

中國旅遊研究院副研究員楊勁松昨天在陸媒新京報網發文評論說，景區復工不可放鬆防疫要求；黃山景區人流量「超載」為當下景區復工復產提供教訓。

許多網友則對這種疫情期間的人山人海現象表達憂心和不以為然，批評這根本是「用生命在旅遊」。有網友反問：「既然安全了，為何戴口罩，既然不安全，為何要為了那點小便宜就往死裡擠？」

疫情 新冠肺炎

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