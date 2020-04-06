限聚令1周…香港商場人頭湧 巡查3萬次0檢控

港府實施「限聚令」截至5日各部門共巡查超過3萬次，勸喻2800次，然而各區仍不時人頭湧湧，有酒吧連日違規賣酒。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，未來7日若個案不跌反升便考慮措施「加碼」。

禁多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」自3月29日實施，政府最新數據顯示，截至前日各部門共巡查9583次，勸喻1291次；針對食肆包括酒吧的措施共有2萬2897次巡查，勸喻1518次，亦是零檢控；至於針對卡拉OK、麻將館等12項處所規例，各部門共錄得7次勸喻，目前政府暫未有違規者被罰2000元。食衛局長陳肇始昨於網誌稱，餐飲業及各類關閉場所的指示執行情況大致理想，呼籲市民保持社交距離。

香港01報導，昨日為實施新例後首個周日假期，深水黃金電腦商場外面人多車多，裡面人流「疫市」繼續旺盛，出入的市民均有佩戴口罩。商場為實施人流管制，在出入口其中一行樓梯貼上只出不入的告示，商場內大部分店舖均有提供酒精搓手液，賣遊戲的店明顯較多人流，摩肩接踵。

文匯報報導，此外，蘭桂坊及尖沙咀諾士佛台等酒吧集中地，全日人流均相當稀少，部分仍堅持營業的酒吧均將吧關閉並轉為餐廳。一間位於諾士佛台的餐廳職員表示，由於公司怕誤墮法網，不再提供酒類產品，生意隨即大跌，前晚只有數顧客。有食客直言不賣酒令氣氛失色不少，「我不如去酒樓食，那裡都好似有酒飲。」雖然不少酒吧都守法關門，或轉為餐廳，但仍有部分酒吧疑違反禁令。

據報導，自3日起已發現尖東南洋中心一帶有酒吧因擁有「酒吧及餐廳」牌照，借禁令的「灰色地帶」轉以餐廳形式營業，聲稱只提供酒類佐餐，事實上卻繼續主力賣酒。4日亦發現有酒吧在顧客沒有點餐下亦可「柯打」啤酒，酒吧「扮拉閘，關閉吧」，卻將多款牌子的斟酒機置於店外繼續供應；5日中午至晚上繼續「酒照賣」、酒客照舊暢飲及在不佩戴口罩下閒聊，但均未見有執法人員到場巡察。

明報報導，梁子超稱，新措施初時可勸喻，但若有人屢勸不改，就不能拖太久，愈早執法愈好，「得個講而沒行動，便沒有效果」。他稱，未來7日本地個案數字是關鍵，倘本地個案不跌或上升，續有群組式、本地爆發，每日平均10宗以上，則表現「不及格」，隨時激發本地傳播，便需考慮措施「加碼」，所有不戴口罩、有緊密接觸行業均需停止14天，如所有食肆堂食、美容院等；若仍未受控，萬一要到「封城」地步，對香港經濟、民生影響甚大。