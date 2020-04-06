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湖北美食重出江湖…官員改行當直播、網友也拼單

世界日報 / 中國新聞組╱北京6日電
人民日報旗下微信公眾號「俠客島」報導，隨著湖北逾98%的省級以上重點農業龍頭企業逐步復工，人們思念已久的潛江小龍蝦、洪湖蓮藕、十堰香菇、秭歸臍橙、恩施春茶終於重出江湖。 新華社
人民日報旗下微信公眾號「俠客島」報導，隨著湖北逾98%的省級以上重點農業龍頭企業逐步復工，人們思念已久的潛江小龍蝦、洪湖蓮藕、十堰香菇、秭歸臍橙、恩施春茶終於重出江湖。 新華社

隨著湖北逐步解封，恢復人流、物流進出。為幫助當地經濟恢復正常，當地政府官員等紛紛化身「推銷員」上陣直播叫賣當地物產；與此同時，各大電商平台也伸出援手，消費者更是呼籲「買光湖北貨」為湖北「拼單」。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」報導，隨著湖北逾98%的省級以上重點農業龍頭企業逐步復工，人們思念已久的潛江小龍蝦、洪湖蓮藕、十堰香菇、秭歸臍橙、恩施春茶終於重出江湖。

「四處野鴨和菱藕」的洪湖邊，荊州市委常委、洪湖市委書記張遠梅帶頭唱起了「洪湖赤衛隊」主題曲，並在直播現場煮了一道「排骨燉藕湯」。透過央視新聞和拼多多平台，超過2000萬觀眾觀看了這場特殊的「帶貨」直播，一個小時內，幾十萬觀眾用「拼單」投身「洪湖農產品保衛戰」。

幾百公里外，恩施市委常委、副市長姚洪華則以「推銷員」身分踏入淘寶直播間。在他的推介下，恩施玉露茶、恩施富硒大米接連化身「爆款」。

另外一邊，宜昌秭歸，紮根此地數十年的中國工程院副院長、「柑橘院士」鄧秀新也在線賣起秭歸臍橙。這場直播，125萬網友圍觀、6萬斤臍橙售罄。

「沒為湖北拚過命，但為湖北拼過單」，一時間，成了許多宅家網友的自發選擇。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」報導，隨著湖北逾98%的省級以上重點農業龍頭企業逐步復工，人們思念已久的潛江小龍蝦、洪湖蓮藕、十堰香菇、秭歸臍橙、恩施春茶終於重出江湖。 新華社
人民日報旗下微信公眾號「俠客島」報導，隨著湖北逾98%的省級以上重點農業龍頭企業逐步復工，人們思念已久的潛江小龍蝦、洪湖蓮藕、十堰香菇、秭歸臍橙、恩施春茶終於重出江湖。 新華社

官員紛紛上陣，背後是各大電商平台的馳援。

4月到6月間，阿里將組織100場湖北農產品銷售會，幫助茶葉、柑橘、蓮藕、魚類等湖北農產品「快速出鄂」。淘寶愛心助農的「湖北加油」專區則立下flag：今年一定賣掉120萬噸湖北農產品。

電商巨頭京東，則在防疫期間率先開通「全國生鮮產品綠色通道」。截至目前，他們已幫1800噸湖北滯銷農產品「走出」湖北，其中包括220噸秭歸橙、215噸潛江小龍蝦、100噸湖北鴨貨。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」報導，隨著湖北逾98%的省級以上重點農業龍頭企業逐步復工，人們思念已久的潛江小龍蝦、洪湖蓮藕、十堰香菇、秭歸臍橙、恩施春茶終於重出江湖。 新華社
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